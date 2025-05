Gajserju dobre želje iz Luga, Pancar osvojil točko

Brez Tima Gajserja, ki okreva po operaciji rame, se prvenstvo MXGP nadaljuje z veliko nagrado Španije v Lugu. Hondina ekipa je prek družabnih omrežij sporočila, da pogreša slovenskega šampiona. Edini Slovenec v Galiciji je tako ta konec tedna Jan Pancar, ki je sobotno kvalifikacijsko vožnjo končal na 10. mestu in osvojil eno točko za prvenstvo.

"Pogrešamo te na dirki, Tim. Upamo, da boš kmalu spet tukaj," so prek družabnih omrežij člani ekipe prvenstva MXGP Honda HRC dobre želje poslali petkratnemu svetovnemu prvaku Timu Gajserju. Slovenski as, ki je sezono 2025 začel s tremi zmagami na prvih petih dirkah, je bil v sredo operiran. Na VN Švice si je izpahnil ramo in nato na prvem treningu po enotedenskem okrevanju še enkrat. Da se mu v prihodnje izpahi ne bi ponavljali, je moram na operacijo. Odstoten naj bi bil vsaj tri mesece, kar pomeni, da je bitka za prvaka izgubljena. Že na minuli VN Portugalske, prvi dirki, ki jo je izpustil, mu je Romain Febvre (Kawasaki) prevzel rdečo tablico vodilnega v skupnem seštevku sezone.

Kvalifikacije dobila dirkača z Yamaho

Jan Pancar je bil deseti. Foto: Daniel Novakovič/STA Z zmago na sobotni kvalifikacijski vožnji je presenetil Jago Geerts (Yamaha). Izkoristil je napaki Romaina Febvre (Kawasaki), ki je bil z 10 sekundami drugi, in Lucasa Coenena (KTM), ki je bil po padcu s 15 sekundami četrto. Na tretjem mestu je končal Maxime Renaux (Yamaha). Jan Pancar je z vsega 26 sekundami zaostanka osvojil 10. mesto (bil je pet sekund za osmim Jeffreyjem Herlingsom) in eno točko.

V šibkejšem razredu MX2 je kvalifikacijsko vožnjo dobil Thibault Benistant (Yamaha), vodilni v prvenstvu Kay de Wolf (Husqvarna) je bil s petimi sekundami zaostanka drugi. Tretje mesto je osvojil Simon Längenfelder (KTM).

MXGP Španije, kvalifikacijska vožnja:



1. Jago Geerts (Yamaha)

2. Romain Febvre (Kawasaki)

3. Maxime Renaux (Yamaha)

4. Lucas Coenen (KTM)

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

6. Jeremy Seewer (Ducati)

…

10. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (7/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 339 točk

2. Tim Gajser (Honda) 305

3. Lucas Coenen (KTM) 294

4. Glenn Coldenhoff (Fantic) 252

5. Maxime Renaux (Yamaha) 225

6. Ruben Fernandez (Honda) 223

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 119

V nedeljo bodo za nove točke dirkali ob 13.15 in 16.10 v MX2 ter ob 14.15 in 17.10 v MXGP. To je osma od 20 dirk sezone