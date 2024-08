Mladoletna otroka Ane Valerevne Dulceve in Artjoma Viktoroviča Dulceva, ruskih vohunov, ki sta bila ujeta in na zaporno kazen obsojena v Sloveniji, v četrtek pa so ju v Ankari izmenjali za ameriške zapornike v Rusiji, sta šele ob včerajšnjem prihodu v Rusijo, kjer je njuna mama padla v objem Vladimirju Putinu, izvedela, da sta v resnici Rusa in ne Argentinca.