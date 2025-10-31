Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

Petek,
31. 10. 2025,
9.59

napad vojna Rusija Ukrajina

Petek, 31. 10. 2025, 9.59

Ruski napadi na železniško infrastrukturo: vsaj 15 ranjenih

Ka. N.

Ukrajina, napad, Rusija, vojna v Ukrajini | Foto Reuters

Foto: Reuters

V noči na 31. oktober so ruske sile ciljale na železniško infrastrukturo v ukrajinskih regijah Sumy in Harkiv ter stanovanjski blok v Sumiju, pri čemer je bilo ranjenih vsaj 15 ljudi, med njimi štirje otroci. Napadi so povzročili tudi motnje v železniškem prometu.

Ključni poudarki:

10.10 Rusko mesto Orel ostalo brez ogrevanja po napadu dronov na termoelektrarno
9.55 Napad na železniško infrastrukturo in stanovanjski blok

10.10 Rusko mesto Orel ostalo brez ogrevanja po napadu dronov na termoelektrarno

V več ruskih mestih, vključno z Orelom, Vladimirjem in Jaroslavljem, so odjeknile eksplozije, ko so droni ciljali na ključne energetske objekte. V Orlu je bil tarča termoelektrarniški obrat, zaradi česar je večji del mesta ostal brez ogrevanja, medtem ko so temperature padle na približno 5 stopinj Celzija.

9.55 Napad na železniško infrastrukturo in stanovanjski blok

Po poročanju namestnika ukrajinskega premierja za obnovo, Oleksiya Kulebe, je depot Ukrzaliznytsia v Sumiju, ključna točka za tehnične preglede in vzdrževanje potniških vlakov, utrpel obsežno škodo. "Kljub uničenju delovnih prostorov in poškodbam depota za linijo Sumy–Kijev so bili delavci pravočasno evakuirani, zato ni bilo žrtev," je zapisal Kuleba. Potnikom, ki so čakali na jutranji vlak proti Kijevu, je kljub napadu uspelo odpotovati po urniku, saj je bil hitro poslan nadomestni vlak iz druge regije.

V Sumiju so ruski droni zadeli tudi visoko stanovanjsko stavbo, kjer je zagorelo pet stanovanj in sedem balkonov. Dvanajst ljudi, med njimi štirje otroci, je bilo poškodovanih in so deležni zdravniške oskrbe. Reševalci so iz goreče stavbe rešili 12 prebivalcev. Poleg tega so bili poškodovani še dve poslovni stavbi in en enonadstropni blok s petimi stanovanji.

Regionalne oblasti poročajo, da je bilo v enem samem času nad mesto izstreljenih deset dronov, vsi so ciljali civilno infrastrukturo.

napad vojna Rusija Ukrajina
