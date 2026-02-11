Pokol v Kanadi: ubitih najmanj devet ljudi, 27 je ranjenih

V streljanju v kanadski provinci Britanska Kolumbija je umrlo najmanj devet ljudi, še 27 oseb je ranjenih. Sedem ljudi je bilo ubitih v srednji šoli v mestu Tumbler Ridge, dve trupli je policija našla v bližnjem stanovanju. Po poročanju kanadskih medijev naj bi streljala rjavolasa ženska v obleki, ki si je na koncu sodila sama. Gre za enega najsmrtonosnejših napadov v zgodovini države.

Strelski napad se je zgodil v mestu Tumbler Ridge v Britanski Kolumbiji, majhnem mestu z 2.300 prebivalci ob vznožju Skalnega gorovja.

Napadalka je bila ženska

Šest ljudi je bilo ubitih v tamkajšnji šoli, sedma žrtev je zaradi hudih poškodb umrla na poti v bolnišnico. V bližnjem stanovanju je policija našla še dve trupli. V streljanju je bilo skupno ranjenih še 27 oseb. Starost žrtev za zdaj še ni znana.

Po navedbah policije so v šoli našli mrtvega tudi domnevnega napadalca, ki naj bi storil samomor, poročajo tuje tiskovne agencije. Po poročanju kanadskih medijev naj bi streljala ženska. V opozorilu o grožnji je bila opisana kot rjavolasa ženska v obleki. Motiv za strelski napad za zdaj še ni znan.

"Kraj dogodka je trenutno zavarovan. Preiskovalci so tam, da bi ugotovili obseg poškodb in katero orožje je bilo uporabljeno," je na novinarski konferenci povedal policijski uradnik Ken Floyd.

Hiter odziv policije preprečil še večjo tragedijo

Kanadski premier Mark Carney je sporočil, da je pretresen zaradi grozljivega napada, in odpovedal načrtovano pot v Evropo. Vsem svojcem žrtev je izrekel sožalje.

"Gre za uničujočo in nepredstavljivo tragedijo. Ne moremo si predstavljati, kaj preživlja skupnost. Vem pa, da nas ta dogodek danes zvečer poziva, da vsi malo močneje objamemo svoje otroke," je dejal premier Britanske Kolumbije David Eby. Kot je povedal, je policija na šolo prispela dve minuti po prejetem klicu o streljanju. S hitrim odzivom so preprečili še večjo tragedijo.

Župan Tumbler Ridgea Darryl Krakowka je za CBC povedal, da je skupnost majhna in tesno povezana ter da pričakuje, da bodo vse žrtve ljudje, ki jih pozna.

Z mizami so zabarikadirali vrata in čakali na policijo

Darian Quist, dijak zadnjega letnika srednje šole Tumbler Ridge, je za CBC opisal dogajanje v šoli. Povedal je, da se je kmalu po tem, ko je ob 13.30 prišel k pouku, sprožil alarm z navodili, naj se šola zaklene. "Vrata smo zabarikadirali z mizami," je povedal in dodal, da so tako preživeli več kot dve uri, dokler ni prišla policija.

Streljanje v Tumbler Ridgeu eno najhujših v zgodovini države

Streljanje v Britanski Kolumbiji je eno od najsmrtonosnejših v zgodovini države. Leta 2020 je v Novi Škotski oboroženi moški, ki se je izdajal za policista, v dveh dneh ubil 22 ljudi. Leta 1989 je bilo v antifeminističnem napadu na univerzi L'Ecole Polytechnique v Montrealu ubitih 14 žensk. Kanada ima sicer strožje zakone glede orožja kot ZDA, zato so takšni strelski napadi manj pogosti.