Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
6. 2. 2026,
9.20

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
preiskava Moskva streljanje Rusija general

Petek, 6. 2. 2026, 9.20

42 minut

V Moskvi ustrelili ruskega generala

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Vladimir Aleksejev, general, streljanje | Napadalec je pobegnil in ga iščejo. | Foto @Gerashchenko_en/X

Napadalec je pobegnil in ga iščejo.

Foto: @Gerashchenko_en/X

V Moskvi so izvedli poskus atentata na generalpodpolkovnika Vladimirja Aleksejeva, je za RIA Novosti sporočila tiskovna predstavnica Preiskovalnega odbora Svetlana Petrenko. Neznana oseba je večkrat ustrelila moškega in pobegnila s kraja dogodka.

Incident se je po navedbah preiskovalcev zgodil zjutraj v stanovanjskem bloku, ki se nahaja na avtocesti Volokolamskoje v Moskvi.  Žrtev je v bolnišnici, je še navedla Petrenko.

Preiskovalci in forenziki pregledujejo posnetke nadzornih kamer in zaslišujejo očividce.

Nadzor nad preiskavo je prevzelo moskovsko tožilstvo, odprli so kazensko zadevo zaradi poskusa umora in nezakonite trgovine s strelnim orožjem.

Vladimir Aleksejev je prvi namestnik načelnika Generalštaba oboroženih sil. Leta 2017 so ga odlikovali z redom heroja Rusije.

eksplozija v Moskvi
Novice V bližini kraja, kjer je bil ubit ruski general, odjeknila nova eksplozija
Posledice eksplozije avtomobila v katerem je umrl ruski general Fanil Sarvarov
Novice V eksploziji avtomobila v Moskvi umrl ruski general #foto
Napad, Rusija, Ukrajina
Novice Ruski general ostal brez roke in noge: Ukrajina je razkrila posnetek #video
ekplsozija v Moskvi
Novice Pred pomembnim srečanjem: ubit visok ruski general #video
preiskava Moskva streljanje Rusija general
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.