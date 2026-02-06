Petek, 6. 2. 2026, 9.20
V Moskvi ustrelili ruskega generala
V Moskvi so izvedli poskus atentata na generalpodpolkovnika Vladimirja Aleksejeva, je za RIA Novosti sporočila tiskovna predstavnica Preiskovalnega odbora Svetlana Petrenko. Neznana oseba je večkrat ustrelila moškega in pobegnila s kraja dogodka.
Incident se je po navedbah preiskovalcev zgodil zjutraj v stanovanjskem bloku, ki se nahaja na avtocesti Volokolamskoje v Moskvi. Žrtev je v bolnišnici, je še navedla Petrenko.
Preiskovalci in forenziki pregledujejo posnetke nadzornih kamer in zaslišujejo očividce.
Nadzor nad preiskavo je prevzelo moskovsko tožilstvo, odprli so kazensko zadevo zaradi poskusa umora in nezakonite trgovine s strelnim orožjem.
Vladimir Aleksejev je prvi namestnik načelnika Generalštaba oboroženih sil. Leta 2017 so ga odlikovali z redom heroja Rusije.
Russian Defense Ministry lieutenant general Vladimir Alekseev was shot multiple times in the back in Moscow and hospitalized. The unknown shooter fled.— Ukraine News 🇺🇦 (@Ukrainene) February 6, 2026
Alekseev commanded Russia's military intelligence in Syria and is one of the key figures in Russian military intelligence. He… pic.twitter.com/IMC2avHSq0