V Moskvi ustrelili ruskega generala

V Moskvi so izvedli poskus atentata na generalpodpolkovnika Vladimirja Aleksejeva, je za RIA Novosti sporočila tiskovna predstavnica Preiskovalnega odbora Svetlana Petrenko. Neznana oseba je večkrat ustrelila moškega in pobegnila s kraja dogodka.

Incident se je po navedbah preiskovalcev zgodil zjutraj v stanovanjskem bloku, ki se nahaja na avtocesti Volokolamskoje v Moskvi. Žrtev je v bolnišnici, je še navedla Petrenko.

Preiskovalci in forenziki pregledujejo posnetke nadzornih kamer in zaslišujejo očividce.

Nadzor nad preiskavo je prevzelo moskovsko tožilstvo, odprli so kazensko zadevo zaradi poskusa umora in nezakonite trgovine s strelnim orožjem.

Vladimir Aleksejev je prvi namestnik načelnika Generalštaba oboroženih sil. Leta 2017 so ga odlikovali z redom heroja Rusije.