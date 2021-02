Velika hrvaška športna junakinja pomahala v slovo

V karieri je Splitčanka Blanka Vlašić osvojila številna odličja in priznanja, med drugim tudi po dva naslova svetovne prvakinje na prostem (Osaka 2007 in Berlin 2009) in dva v dvorani (Valencia 2008 in Doha 2010), enkrat je bila evropska prvakinja (Barcelona 2010), na olimpijskih igrah pa je leta 2008 v Pekingu osvojila srebro, leta 2016 v Rio de Janeiru pa bron.

Kako je Blanka Vlašić preskočila 208 cm (hrvaški rekord):

Nastop v Riu je bil tudi njen zadnji, saj je nato sledil njen boj s poškodbami in poskusi, da se vrne na stadione, še poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Do svetovnega rekorda, ki ga ima v lasti še vedno legendarna Bolgarka Stefka Kostadinova, ji je zmanjkal le en centimeter. Foto: Reuters

Skupno je Vlašićeva osvojila 19 velikih kolajn, od tega 13 zlatih. Kar 165-krat je skočila preko dveh metrov, njen osebni rekord pa je 208 cm, kar je drugi najboljši izid vseh časov. Centimeter več od nje je leta 1987 zmogla le legendarna Bolgarka Stefka Kostadinova.

Njen dolgoletni trener je bil oče Joško Vlašić, nekdanji atletski reprezentant Jugoslavije, ki je na sredozemskih igrah leta 1983 v Maroku (Casablanca) osvojil zlato medaljo, hčerko, ki se je rodila le nekaj mesecev pozneje, pa zaradi poimenoval Blanka.

Zaradi vse večjih zdravstvenih težav, ki so spremljale njeno športno pot v velikem obsegu, se je pri 37 letih odločila za slovo od atletskih aren. Foto: Reuters