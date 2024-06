Hrvati proti branilcem naslova rešujejo kožo

Na evropskem prvenstvu v nogometu bomo tudi danes tekmi spremljali le v večernem terminu. Ob 21. uri se bosta v Leipzigu udarili Hrvaška in Italija, v Düsseldorfu pa Albanija in Španija. Medtem ko so si Španci že zagotovili prvo mesto v skupini B, pa bo med preostalimi tremi potekal boj za uvrstitev v izločilne boje. Z enim očesom bodo na omenjeni tekmi zagotovo pogledovali v slovenskem taboru, za slovensko reprezentanco pa bi bil najboljši razplet zagotovo ta, da bi slavili tako Španija kot Italija.

Euro 2024, 3. krog (skupina B)

Ponedeljek, 24. junij

V najboljšem položaju so Italijani, ki bi v primeru remija zagotovo zasedli drugo mesto v skupini, domov pa zagotovo odhajajo v primeru zmag tako Hrvaške kot Albanije. Preostali dve moštvi se z remijem še lahko prebijeta naprej kot ena izmed štirih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc, a predvsem Hrvati se z razliko v golih minus tri na to ne morejo prav preveč zanašati.

Dvoboj sosed Slovenije ima tako zelo velik vložek, saj se lahko z Eura že poslovijo aktualni branilci naslova ali pa tretji z zadnjega SP. Kaj lahko se torej zgodi, da bo jutri svojo zadnjo tekmo v kockastem dresu odigral eden najboljših veznih igralcev zadnjih let Luka Modrić. Slovesa od reprezentance sicer še ne napoveduje uradno, a verjetno je pri 38 letih temu že zelo blizu.

Zlatko Dalić je s svojimi varovanci na meji izpada iz Eura. Foto: Guliverimage/dpa

V hrvaškem taboru se bodo morali znajti tudi brez izkušenega branilca Domagoja Vide, ki sicer na tem prvenstvu še ni nastopil, selektor Zlatko Dalić pa poudarja, da je načrt jasen: "Čaka nas še ena zgodovinska tekma. Vemo, da nas naprej pelje le zmaga, drugače odhajamo domov. A tja ne želimo prezgodaj. V zgodovinskih tekmah smo bil vedno dobri. Zavedamo se vsega in gremo v boj."

Ne želijo razmišljati o tem, da je to morda Modrićeva zadnja tekma za Hrvaško

Mateo Kovačić se ni mogel izogniti vprašanju, ali bo to zadnja tekma Hrvaške z Modrićem v postavi: "Ne razmišljamo o tem, da je to morda njegovo zadnje veliko tekmovanje. Srečni in ponosni smo, da nas vodi, in prepričan sem, da tudi on ve, da nas mora voditi. Osredotočeni smo na težko tekmo, ki nas čaka."

Španci bodo na drugi tekmi skupine nastopili popolnoma neobremenjeni, saj so si ne glede na razplet že zagotovili prvo mesto. Selektor Luis de la Fuentes bo tako verjetno nekoliko premešal postavo, v kateri bo zaradi kartonov zagotovo manjkal Rodri. Na drugi strani pa se bo Albanija borila za zgodovinski preboj v izločilne boje, znajti pa se bo morala brez nekdanjega igralca Mure Mirlinda Dakuja, ki je po remiju s Hrvaško (2:2) v prejšnjem krogu zakuhal incident in prejel kazen Uefe.

Lestvice:

