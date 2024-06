33. obletnica sprejema ključnih osamosvojitvenih dokumentov

Na današnji praznik obeležujemo 33. obletnico samostojne Slovenije. Takratna slovenska skupščina je 25. junija 1991, pred 33 leti, po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za odcepitev Slovenije od takratne Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) in nastanek samostojne države Slovenije – Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti.

Že sinoči so po državi potekali številni slavnostni dogodki. Med drugim so se prazniku poklonili tudi v državnem svetu, na slavnostni seji se je sestal tudi državni zbor, predsednica države Nataša Pirc Musar pa je sprejela tudi svojce padlih v vojni za Slovenijo.

"Časi niso bili lahki, a v temnih časih smo videli svetlo prihodnost. Danes živimo svobodneje, toda na obzorju slutimo temne oblake. Prihodnost se zdi vse prej kot svetla. Okrog nas se plazi senca dvoma v trajnost pridobljenega. Slovenija, njena narava, ljudje in ponos so lahko večni samo, če je naša ljubezen do domovine vključujoča in se iskreno prenaša iz generacije v generacijo," je na osrednji državni proslavi prisotne nagovorila slavnostna govornica predsednica države Nataša Pir Musar.

Praznik je v ponedeljek obeležil tudi državni svet. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je na slavnostni seji poudaril, da nekateri številčnejši narodi privilegija lastne države in miru nimajo, prav tako ni vsem omogočena temeljna pravica do samoodločbe, mnogi pa so še danes preganjani. Diskriminacije narodov in posameznih skupnosti se še vedno dogajajo. Politični sistemi, v katerih ima ali želi imeti vlada popoln nadzor nad vsemi vidiki javnega in zasebnega življenja, žal niso del zgodovine, je povedal.

Na slavnostni seji se je sestal državni zbor, ki pa se je ni udeležil predsednik vlade Robert Golob. Predsednica DZ-ja Urška Klakočar Zupančič je za medij N1 spomnila, da je bil premier Golob doslej samo enkrat na slavnostni seji DZ-ja, in da je zaradi tega žalostna. Dodala je, da ne ve, ali je to spoštljivo do parlamenta.

"Slovenci smo si svojo prihodnost utirali sami. Pot do slovenske države je bila trnova in negotova, a jasna," je na seji DZ spomnila podpredsednica DZ Meira Hot. Temelj uspeha je bila enotnost, ki bo za vedno ostala najmočnejše orožje, ob strahu pred prihodnostjo pa je znova čas za pogum prelomnih časov slovenske državnosti, je poudarila.

Po njenih besedah so Slovenci "v času mračnjaštva, in represije in vojn" imeli pogum razumeti daljnovidnost velikih očakov slovenskega naroda, da bomo enkrat zaživeli v svobodi. "V slovenskem narodu je tlel ogenj upora, ki ga ni bilo moč pogasiti," je prepričana podpredsednica DZ.

Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan po sprejetju ključnih dokumentov, 26. junija 1991, na Trgu republike v Ljubljani, ko je med drugim na drogu pred DZ zastavo dotedanje Socialistične republike Slovenije zamenjala zastava novonastale države Slovenije. A veselje ni trajalo dolgo, saj je sledila desetdnevna osamosvojitvena vojna. Oblast v Beogradu je želela namreč Slovenijo v SFRJ obdržati s silo, zato je z vojsko želela zasesti mejne prehode Slovenije s sosednjimi državami. Temu sta se uprli slovenska Teritorialna obramba in slovenska policija. Prvi oboroženi spopadi so se začeli 27. junija, končali pa 7. julija 1991, ko je bilo na Brionih ob posredovanju EU doseženo trimesečno premierje. A še preden je to poteklo, so oblasti v Beogradu začele postopen umik. Zadnji vojak jugoslovanske vojske je tako Slovenijo zapustil v noči na 26. oktober 1991, zato 25. oktobra obeležujemo dan suverenosti.