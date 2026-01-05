Napoved Elona Muska o brezplačni uporabi omrežja Starlink v Venezueli in njegova fotografija večerje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sta prijetje venezuelskega predsednika Nicolasa Madura postavila v širši politični kontekst. Ob očitni otoplitvi odnosov med najbogatejšim Zemljanom in predsednikom ZDA se krepi vtis, da bi lahko Musk znova postal pomemben igralec v ameriški politiki in vpliven dejavnik v preoblikovanju razmer v Latinski Ameriki.

Le nekaj ur po tem, ko je svet pretresla novica o spektakularni ameriški operaciji, v kateri sta bila v Caracasu prijeta venezuelski predsednik Nicolas Maduro in njegova žena Celia Flores, je v javnosti odjeknila še ena simbolno nabita fotografija. Tehnološki milijarder Elon Musk in predsednik ZDA Donald Trump sta na fotografiji, ki jo je prvi pridobil ameriški tednik Newsweek, vidna na skupni večerji na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago na Floridi.

Večerja je potekala v času, ko je Musk sporočil, da bo njegovo satelitsko internetno omrežje Starlink zagotovilo brezplačno uporabo za prebivalce Venezuele vse do 3. februarja, s čimer želi Muskovo podjetje zagotoviti internetno povezavo v obdobju politične negotovosti po padcu Madurovega režima.

Fotografija, ki prikazuje Muska za mizo ob ameriškem predsedniku in Melaniji Trump, po pisanju Newsweeka ne prikazuje le družabnega dogodka, temveč daje politični signal, kako bi se lahko spreminjala globalna zavezništva v Latinski Ameriki ter kako pomembno vlogo ima Musk kot zasebni akter v zunanjepolitičnem okolju.

Fotografijo slavnostne večerje je kasneje na družbenem omrežju X delil tudi Musk. V objavi je zapisal: "Leto 2026 bo neverjetno!"

Had a lovely dinner last night with @POTUS and @FLOTUS.



2026 is going to be amazing! pic.twitter.com/1Oq35b1PEC — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026

Od zaveznikov do javnega spora in nazaj za isto mizo

V začetku Trumpovega drugega predsedniškega mandata sta bila Musk in Trump tesna zaveznika. Skupaj sta zagnala ameriški urad za vladno učinkovitost DOGE, v okviru katerega naj bi Musk s svojim tehnološkim pristopom pomagal zmanjšati državno birokracijo in močno oklestil proračunsko porabo ZDA. To sodelovanje je bilo nadgradnja že prej vzpostavljenega odnosa v predsedniški kampanji leta 2024, ko je Musk Trumpu odkrito pomagal z logistiko, finančnimi donacijami in javno podporo.

Toda le nekaj mesecev kasneje je izjemno tesno zavezništvo razpadlo, saj sta se zapletla v hud spor. Musk je ostro napadel Trumpov proračunski zakon in predlog davčnih olajšav, ga označil celo za "odvratnega" in dodal, da bi Trump brez njega izgubil predsedniške volitve. Trdil je tudi, da se Trump pojavlja v Epsteinovih spisih. Trump pa mu je odgovoril z grožnjo, da bo prekinil sodelovanje vlade z njegovimi podjetji. Dvojica je več mesecev javno polemizirala, Trump pa je še junija lani izjavil, da nima nobene namere več govoriti z Muskom in namignil celo na možnost njegove deportacije iz ZDA.

Trump je na svojem družbenem omrežju Truth social celo zapisal, da se je Muska, ki ga je označil za norega, naveličal. "Vzel sem mu mandat, ki je vse silil v nakup električnih avtomobilov, ki jih nihče noče," je objavil Trump. "Kakšna očitna laž," pa mu je na svojem omrežju X odvrnil Musk.

A že septembra istega leta sta na spominski slovesnosti ob smrti Charlieja Kirka na stadionu State Farm v Arizoni sedela drug ob drugem v isti loži in se vneto pogovarjala. Musk je objavil tudi njuno skupno fotografijo z napisom "Za Charlieja". A šele sobotna večerja po Madurovi odstavitvi je pomenila dejansko spravo in to v izjemno pomembnem političnem trenutku, poudarja Newsweek.

Geopolitično ozadje večerje

Maduro je bil v izjemno drzni nočni operaciji prijet in odpeljan na jurišno ladjo USS Iwo Jima, nato pa skupaj z ženo z letalom prepeljan v New York. V obtožnici jima očitajo več kaznivih dejanj, povezanih z drogami in terorizmom, za katera Maduro trdi, da so politično motivirana. Operacija je bila po Trumpovih besedah tako natančno izpeljana, da jo je primerjal z ogledom "televizijske oddaje".

Madurovo prijetje je del širše ameriške strategije za popoln nadzor nad političnimi procesi v Venezueli, ki naj bi zdaj prešla pod "prehodno upravljanje ZDA" do stabilizacije razmer. Geopolitične implikacije so po navedbah Newsweeka ogromne, saj bo državo z največjimi naftnimi rezervami na svetu zdaj nadzorovala Trumpova administracija, kar poraja vprašanja tako o legitimnosti posega kot o posledicah za celotno Latinsko Ameriko.

Starlink kot ameriško "mehko orožje"

Le nekaj ur po večerji je Musk objavil, da bo Starlink Venezueli do 3. februarja ponudil brezplačen internet, kar naj bi "zagotovilo povezljivost v obdobju negotovosti". S tem je Musk postal eden ključnih akterjev v povojni venezuelski digitalni infrastrukturi in posredno v procesu politične stabilizacije države.

Musk je tudi javno čestital Trumpu in operacijo opisal kot "zmago za svet" ter "jasno sporočilo zlobnim diktatorjem". Takšne izjave razkrivajo, da Musk ni le tehnološki inovator, temveč še vedno vidna politična figura s stališči, ki vplivajo na javno mnenje in celo zunanjepolitične odločitve.

Obnova partnerstva ali začetek nove faze?

Po obdobju medsebojnega molka in ostrih izjav sta se Trump in Musk v soboto zvečer skupaj pojavila na slavnostni večerji, kjer so obiskovalci njun prihod pospremili z aplavzom. Šlo naj bi za zasebno srečanje, ki simbolizira ponovno vzpostavitev zavezništva med obema ključnima figurama ameriškega politično-tehnološkega prostora, poudarja Newsweek.

Čeprav natančna vsebina pogovora ni znana, je časovna bližina večerje z zajetjem Madura izjemno pomenljiva. Trumpu daje moralno in politično podporo teža enega najbogatejših posameznikov na svetu, Musku pa povrne dostop do najvišjih ravni odločanja v Washingtonu, opozarja ameriški tednik.

Nova politična os?

Po navedbah Newsweeka novo zavezništvo Trumpa in Muska odpira močnejšo tehnokratsko dimenzijo Trumpove administracije. Musk lahko postane ključni zunanji svetovalec za tehnološke reforme, čeprav je bilo njegovo agresivno rezanje proračunskih postavk eden izmed razlogov za spor z državnim sekretarjem Marcom Rubiem. Sobotna večerja zato služi tudi kot sporočilo, da želi Trump napetosti zgladiti.

Zagotavljanje interneta v kriznih državah lahko pomembno vpliva na politične procese, mednarodno pravo in stabilnost. Musk s tem ZDA objektivno pomaga oblikovati politično prihodnost Venezuele.

Musk je ključen financer republikancev v kampanji 2026, kar je opazil tudi konservativni komentator Eric Daugherty, ki se je Musku zahvalil za "finančno podporo v boju proti levici". Večerja zato ni bila le zunanjepolitično dejanje, temveč tudi signal notranjepolitične konsolidacije pred volitvami, še sklene Newsweek.