"Že zdaj lahko govorimo, da je to najuspešnejše leto v zgodovini slovenske atletike, in verjamem, da so tekmovalke in tekmovalci motivirani, da nadaljujejo doseganje vrhunskih rezultatov," je na novinarski konferenci pred odhodom na svetovno prvenstvo v Tokiu povedal direktor Atletske zveze Slovenije Nejc Jeraša. V tej sezoni so padali državni rekordi, nabirali so se izjemni izidi, slovenska reprezentanca je na ekipnem evropskem prvenstvu v Mariboru pisala zgodovino in se uvrstila v elitno divizijo svetovne atletike. Popotnica za svetovno prvenstvo, ki bo v japonski prestolnici potekalo med 13. in 21. septembrom, je imenitna.

Naš odlični metalec diska Kristjan Čeh in prekaljena skakalka ob palici Tina Šutej sta nedavno nastopila v elitnem finalu diamantne lige in prav onadva bosta tudi v Tokiu glavna aduta desetčlanske slovenske reprezentance. V tej so še slovenska rekorderja v teku na 400 metrov Rok Ferlan in v teku na 400 metrov z ovirami Matic Ian Guček, osemstometrašica Anita Horvat, Klara Lukan, ki bo Slovenijo zastopala v dveh disciplinah, tekih na pet in deset tisoč metrov, troskokašica Neja Filipič, skakalka v višino Lia Apostolovski (višina), maratonka Anja Fink Malenšek in Nika Glojnarič, ki bo tekla na sto metrov ovire.

Že uvrstitev na SP pomeni, da spadajo v elito

"Če se spomnite letošnjih tekmovanj in to, koliko medalj so naši atleti prinesli, lahko upam, da bo to držalo še naprej. Da se z vseh teh največjih tekem vračamo z medaljo. Verjamem, da so atleti in atletinje močno motivirani, da nadaljujejo doseganje teh vrhunskih rezultatov, ki jih prikazujejo skozi celotno leto. Vsem atletom in atletinjam želim uspešne nastope, predvsem pa naj se zavedajo, da že uvrstitev na svetovno prvenstvo pomeni, da spadajo v elito, med najboljše atlete in atletinje celega sveta. Tako da so že zdaj dosegli visok cilj, ki pa ga naj na tem tekmovanju samo nadgradijo in pokažejo svoj najboljši jaz," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani še dejal Jeraša.

Nejc Jeraša in Ladislav Mesarič pričakujeta veliko. Foto: Aleš Fevžer

"Gre za največje tekmovanje, s katerim zaključujemo letošnjo res izjemno atletsko sezono. Iskrene čestitke vsem reprezentantom, ki so se uvrstili na svetovno prvenstvo. To je primerljivo z olimpijskimi igrami, tam bo res smetana svetovne atletike," je ekipo pohvalil predsednik strokovnega sveta AZS Ladislav Mesarič in dodal: "Mi v Tokio ne gremo gledat in opazovat, temveč resno tekmovat. Mislim, da imamo izjemno reprezentanco, s katero bi lahko dosegli želeni rezultat."

Čeh v boj za naslov prvaka, Šutej dvakrat že blizu kolajni

Norme za nastop na svetovnem prvenstvu so izpolnili Čeh, Šutej, Ferlan in Guček, preostalih šest se je na največje tekmovanje leta uvrstilo prek jakostne lestvice Svetovne atletike.

Tina Šutej si po dveh četrtih mestih želi stopiti korak naprej. Foto: Aleš Fevžer

Kristjan Čeh je leta 2022 v Eugenu v ZDA postal svetovni prvak v metu diska, leto dni kasneje je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojil srebrno kolajno, z rekordom prvenstev ga je premagal le švedski as Daniel Stahl. Šutej je bila na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih četrta, v Budimpešti pred dvema letoma tudi z državnim rekordom na prostem (4,80), odločena pa je na Japonskem to preseči in osvojiti medaljo. V madžarski prestolnici sta v finalih nastopili še dve Slovenki, Maruša Mišmaš Zrimšek je bila s slovenskim rekordom šesta na tri tisoč metrov zapreke, Lia Apostolovski pa deveta v skoku v višino.

Naslov svetovnega prvaka je pred Čehom osvojil še metalec kladiva Primož Kozmus v Berlinu leta 2009, poleg ptujskega orjaka pa je legendarni Brežičan edini, ki je s prvenstev prinesel tudi srebrno odličje, to mu je uspelo v Osaki leta 2007. Bronaste medalje so za Slovenijo osvojili skakalec v daljino Gegor Cankar leta 1999 v Sevilli, troskokašica Marija Šestak v Osaki leta 2007 in Kozmus leta 2011 v Daeguju v Južni Koreji.

Preberite še: