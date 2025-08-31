Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
31. 8. 2025,
9.22

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
atletika Sifan Hassan

Nedelja, 31. 8. 2025, 9.22

21 minut

Olimpijska prvakinja Hassan z rekordom proge v Sydneyju

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Sifan Hassan | Foto Reuters

Foto: Reuters

Olimpijska prvakinja Sifan Hassan je podrla rekord proge na zgodovinskem maratonu v Sydneyju, Hailemaryam Kiros pa je njen dosežek ponovil v moški konkurenci. Nizozemka bo zaradi nastopa na peti celini izpustila bližnje atletsko svetovno prvenstvo v Tokiu.

Hassan je prvič nastopila kot ena od elitnih svetovnih maratonk in je bila na progi povsem dominantna. Zmagala je z neverjetnim časom 2 uri, 18 minut in 22 sekund pred nekdanjo svetovno rekorderko iz Kenije Brigid Kosgei (2:18,56).

Etiopijka Workenesh Edesa Gurmesa, ki je bila tretja, je lani zmagala na maratonu s takrat rekordnim časom, toda nizozemska superzvezdnica na različnih razdaljah Hassan jo je premagala za več kot tri minute.

Hassan, ki bo izpustila septembrsko SP, potem ko se je odločila dati prednost Sydneyju, je priznala, da je skoraj napačno ocenila svojo tekmo.

"Preveč sem se pognala na začetku tekme in se naučila lekcijo," je dejala 32-letnica etiopskega rodu, ki je zmagala tudi na velikih maratonih v Londonu in Chicagu. "Zadnjih 10 km sem bila izjemno utrujena."

"Neverjetno je, resnično sem hvaležna," je dodala. "Tako sem vesela, da sem zmagala z rekordom proge. To je zgodovina, to je prvi večji maraton (v Sydneyju, op. STA) in jaz sem prva zmagovalka."

Ženska tekma se je že na začetku zožila na le pet vodilnih, preden je Hassan pridobila impresivno 40-sekundno prednost, ko je pretekla 35 km.

Tudi Kiros je v moški konkurenci dosegel nov rekordni čas, saj je ciljno črto pri operni hiši v Sydneyju prečkal s časom 2:06,06, deset sekund pred rojakom Etiopijcem Addisujem Gobeno, zvezdo prihodnosti pri komaj 20 letih. Tretji je bil Tebello Ramakongoana iz Lesota.

Na vprašanje, ali je pričakoval rekord proge, je Kiros samozavestno odgovoril: "Da, ker sem se dobro pripravil."

Kenijec Eliud Kipchoge, verjetno največji moški maratonec vseh časov, ni bil med najboljšimi in je končal na devetem mestu. Štiridesetletnik je bil na polovici proge z veliko vodilno skupino, ki je narekovala odličen tempo, a je izpadel iz igre, ko so se tekači približali 32-kilometrski meji.

Kljub temu, da je bil Kipchoge zaostal za tempom, je bil ob prečkanju ciljne črte deležen največjega navdušenja.

Kiros in Gobena sta vodila v begu sedmih tekačev, preden sta ustvarila vrzel pred zasledovalci, ki ju niso mogla ujeti.

Na slikoviti 42,19 kilometra dolgi progi skozi mesto od severnega Sydneyja čez pristaniški most do ciljne črte v preddverju operne hiše v Sydneyju se je pomerilo približno 35.000 tekačev, kar je rekordna številka.

Maraton je bil letos povzdignjen na sedmo mesto na svetu, kar ga v elitni svetovni seriji postavlja ob bok londonskemu, tokijskemu, bostonskemu, berlinskemu, čikaškemu in newyorškemu maratonom.

Preberite še:

Sifan Hassan
Sportal Olimpijska prvakinja v maratonu sprejela težko odločitev
Armand Duplantis
Sportal Šutej peta v Zürichu, Duplantis še petič zapored osvojil diamantno ligo
Maja Mihalinec Zidar
Sportal Maja Mihalinec Zidar obžaluje le eno: Večkrat se vprašam, kaj bi bilo, če bi bilo drugače #video
atletika Sifan Hassan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.