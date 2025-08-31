Olimpijska prvakinja Hassan z rekordom proge v Sydneyju

Olimpijska prvakinja Sifan Hassan je podrla rekord proge na zgodovinskem maratonu v Sydneyju, Hailemaryam Kiros pa je njen dosežek ponovil v moški konkurenci. Nizozemka bo zaradi nastopa na peti celini izpustila bližnje atletsko svetovno prvenstvo v Tokiu.

Hassan je prvič nastopila kot ena od elitnih svetovnih maratonk in je bila na progi povsem dominantna. Zmagala je z neverjetnim časom 2 uri, 18 minut in 22 sekund pred nekdanjo svetovno rekorderko iz Kenije Brigid Kosgei (2:18,56).

Etiopijka Workenesh Edesa Gurmesa, ki je bila tretja, je lani zmagala na maratonu s takrat rekordnim časom, toda nizozemska superzvezdnica na različnih razdaljah Hassan jo je premagala za več kot tri minute.

Hassan, ki bo izpustila septembrsko SP, potem ko se je odločila dati prednost Sydneyju, je priznala, da je skoraj napačno ocenila svojo tekmo.

"Preveč sem se pognala na začetku tekme in se naučila lekcijo," je dejala 32-letnica etiopskega rodu, ki je zmagala tudi na velikih maratonih v Londonu in Chicagu. "Zadnjih 10 km sem bila izjemno utrujena."

"Neverjetno je, resnično sem hvaležna," je dodala. "Tako sem vesela, da sem zmagala z rekordom proge. To je zgodovina, to je prvi večji maraton (v Sydneyju, op. STA) in jaz sem prva zmagovalka."

Ženska tekma se je že na začetku zožila na le pet vodilnih, preden je Hassan pridobila impresivno 40-sekundno prednost, ko je pretekla 35 km.

Tudi Kiros je v moški konkurenci dosegel nov rekordni čas, saj je ciljno črto pri operni hiši v Sydneyju prečkal s časom 2:06,06, deset sekund pred rojakom Etiopijcem Addisujem Gobeno, zvezdo prihodnosti pri komaj 20 letih. Tretji je bil Tebello Ramakongoana iz Lesota.

Na vprašanje, ali je pričakoval rekord proge, je Kiros samozavestno odgovoril: "Da, ker sem se dobro pripravil."

Kenijec Eliud Kipchoge, verjetno največji moški maratonec vseh časov, ni bil med najboljšimi in je končal na devetem mestu. Štiridesetletnik je bil na polovici proge z veliko vodilno skupino, ki je narekovala odličen tempo, a je izpadel iz igre, ko so se tekači približali 32-kilometrski meji.

Kljub temu, da je bil Kipchoge zaostal za tempom, je bil ob prečkanju ciljne črte deležen največjega navdušenja.

Kiros in Gobena sta vodila v begu sedmih tekačev, preden sta ustvarila vrzel pred zasledovalci, ki ju niso mogla ujeti.

Na slikoviti 42,19 kilometra dolgi progi skozi mesto od severnega Sydneyja čez pristaniški most do ciljne črte v preddverju operne hiše v Sydneyju se je pomerilo približno 35.000 tekačev, kar je rekordna številka.

Maraton je bil letos povzdignjen na sedmo mesto na svetu, kar ga v elitni svetovni seriji postavlja ob bok londonskemu, tokijskemu, bostonskemu, berlinskemu, čikaškemu in newyorškemu maratonom.

Preberite še: