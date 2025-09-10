Naporen dvojni program za Klaro Lukan, debi Anje Fink Malenšek

Slovenska rekorderka v teku na pet tisoč metrov Klara Lukan bo šla na svetovnem prvenstvu v Tokiu (od 13. do 21. septembra) prva v ogenj iz desetčlanske slovenske atletske reprezentance. Petindvajsetletno Šentjernejčanko tekma na deset kilometrov čaka že v soboto, nato jo v četrtek, 18. septembra, in soboto, 20. septembra, čakata še teka na pet tisoč metrov. Dvojni program bo naporen, pravi, a verjame, da se ji bo med preizkušnjama uspelo primerno regenerirati. Debi na svetovnih prvenstvih pa bo drugi dan prvenstva v nedeljo doživela 28-letna Novomeščanka Anja Fink Malenšek v maratonu.

Slovenska rekorderka v teku na pet tisoč metrov Klara Lukan je na deset kilometrov letos tekla predvsem v zimskem delu sezone na cestnih tekih, na štadionu pa le na univerzitetnih igrah v Bochumu konec julija, ko je z rekordom tega tekmovanja (31:25,84) zmagala in osvojila sploh prvo zlato na univerzijadi za Slovenijo. To je odlična popotnica za Tokio.

Po univerzijadi sprostila misli

"Sezona je bila dolga in se še kar nadaljuje. Ne nameravam se ustaviti. Mi je pa koristil za poletni premor, ko sem se po univerzijadi odpravila neposredno na višinske priprave v Italijo, da sem se malo odklopila od tekmovalne sezone. Kajti res tekmujem že celo leto, predvsem veliko skozi zimo, tako da sem sprostila svoje misli in pilila svojo formo," je 25-letnica povedala pred odhodom na Japonsko.

Že v soboto bo v Tokiu nastopila na deset kilometrov, kjer v boju za medalje lahko pričakujemo predvsem afriški dvoboj Kenije in Etiopije. Svoj krst na svetovnih prvenstvih bodo doživele olimpijska prvakinja iz Pariza in svetovna rekorderka v tej disciplini Beatrice Chebet, njeni kenijski kolegici Janeth Chepngetich in Agnes Ngetich, lastnici najboljših izidov sezone, kot tudi branilka naslova iz Budimpešte, Etiopijka Gudaf Tsegay. Evropsko čast bo branila Italijanka Nadia Battocletti, nosilka srebne olimpijske kolajne iz Pariza.

Izjemna Kenijka Beatrice Chebet ima svetovna rekorda tako na 5.000 kot 10.000 metrov. Foto: Reuters

Hude obremenitve zahtevajo več počitka

Lukan naslednji teden čaka še pol krajša razdalja. Kvalifikacije tega teka bodo v četrtek, 18 septembra, morebitni finale pa v soboto, 20. septembra. "Dve disciplini bosta zagotovo velik zalogaj in izziv, kajti tek na dolge proge terja tudi veliko regeneracije. Tek na deset kilometrov na stezi je velika obremenitev za noge in stopala, zato je potem potrebne nekaj več regeneracije. Ampak jaz sem prepričana, da se mi bo uspelo pripraviti do teka na pet tisoč metrov," je odločna slovenska rekorderka v tej disciplini.

Tudi na pet tisoč metrov si svetovni rekord lasti Chebet, 13:58,06 pa je tekla julija letos v Eugenu v ZDA. Njene tekmice za zlato bodo rojakinja Ngetich, Etiopijki Tsegay in Freweynu Hailu ter Italijanka Battocletti …

Na maratonu bo vroče

Ženska maratonska preizkušnja bo na sporedu že drugi tekmovalni dan svetovnega prvenstva, na kraljevski tekaški preizkušnji po ulicah Tokia pa bo slovenske barve branila 28-letna novomeška zobozdravnica Anja Fink Malenšek. Zanjo bo to debi na svetovnih prvenstvih. Lani je bila šesta na Ljubljanskem maratonu, osebni rekord na 42 kilometrov pa ima iz Valencie leta 2023, kjer je zabeležila čas 2;33:42. V japonski prestolnici pričakuje zahtevne razmere, v nedeljo naj bi se temperatura povzpela preko 30 stopinj Celzija, ob tem bo še velika vlaga.

Anja Fink Malenšek bo v nedeljo na maratonu debitirala na svetovnih prvenstvih. Foto: Aleš Fevžer

"Da, res je, vročina in vlaga maratoncem otežujeta delo, ampak pogoji bodo enaki za vse. Morala bom biti zelo pozorna, da ne bo prišlo do dehidracije, v poštev pride tudi kakšno hlajenje z ledom. Že priprave sem opravila v toplih pogojih," je Fink Malenšek spregovorila o izzivih pred odhodom na Japonsko. V boj za odličja se slovenska predstavnica ne more vmešati, četudi v Tokiu letos ne bo olimpijske prvakinje Sifan Hassan.

Nizozemka se je tokrat odločila nastopiti na maratonu v Sydneyju, vloge favoritinj pa seveda pripadajo izjemnim afriškim tekačicam, v prvi vrsti Etiopijkama Tigst Assefa in Sutume Asefa Kebede, ki imata najboljša letošnja izida, Kenijo bo zastopala povratnica Peres Jepchirchir, zmagovalka olimpijskega maratona v Tokiu leta 2021, svoje načrte pa imajo seveda tudi gostitelji s Sajaka Sato, Juko Ando in Kano Kobajaši.

"Meni je bila že uvrstitev na svetovno prvenstvo velik cilj. Dala bom vse od sebe," obljublja Anja Fink Malenšek.

