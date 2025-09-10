Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Simon Kavčič

Sreda,
10. 9. 2025,
12.28

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
svetovno prvenstvo Skok s palico Tina Šutej Tokio 2025

Sreda, 10. 9. 2025, 12.28

31 minut

Tina Šutej pred SP v Tokiu

Tini Šutej manjka le še pika na i. "In kje drugje kot na svetovnem prvenstvu?"

Avtor:
Simon Kavčič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tina Šutej | Tina Šutej je bila na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih četrta, zdaj želi narediti še korak naprej. | Foto Aleš Fevžer

Tina Šutej je bila na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih četrta, zdaj želi narediti še korak naprej.

Foto: Aleš Fevžer

"Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih sem bila četrta. Zelo lepo bi bilo, če bi to lahko nadgradila," je pred odhodom na svetovno prvenstvo na Japonsko povedala slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej. Na zadnjih dveh prvenstvih v Eugenu (2022) in Budimpešti (2023) je končala tik pod stopničkami, v Tokiu (od 13. do 21. septembra) si želi narediti še korak naprej, a se zaveda, da bo izjemno težko. "Za to bom verjetno morala popraviti svoj državni rekord," pravi 36-letnica.

atletika, ekipno evropsko prvenstvo, Kristjan Čeh
Sportal Kristjan Čeh z najvišjimi cilji: Imam še nekaj več za pokazati

"Načrt je, da vse višine preskočim v prvem poskusu, da trener ne bo živčen," se je izkušena skakalka ob palici Tina Šutej pošalila na novinarski konferenci slovenske atletske reprezentance pred odhodom v Tokio. V Celju živeča 36-letna Ljubljančanka bo nastopila že na svojem sedmem svetovnem prvenstvu, kvalifikacije jo v Tokiu čakajo v ponedeljek, 15. septembra, finale pa dva dni kasneje, v sredo, 17. septembra. Finale se bo začel ob 13.10 po slovenskem času.

Skozi dolgo sezono ostala zdrava

"Zunanja sezona je bila izredno naporna, ampak pozitivno naporna, sem veliko tekmovala, predvsem pa sem ostala zdrava. To me najbolj veseli," je zadovoljna slovenska rekorderka, ki je letos z dveh velikih dvoranskih prvenstev že prinesla dve srebrni odličji. Podprvakinja je bila v začetku marca na evropskem prvenstvu v Alpeldoornu na Nizozemskem, pa druga tudi konec marca na svetovnem dvoranskem prvenstvu v Nanjingu na Kitajskem. Na prvem je preskočila 475 centimetrov in zaostala le za Švicarko Angelico Moser (4,80 m), na drugem (4,70 m) jo je ugnala le Francozinja Marie-Julie Bonnin (4,75 m).

Letos je z dvoranskih prvenstev že prinesla dve srebrni medalji. | Foto: Peter Kastelic/AZS Letos je z dvoranskih prvenstev že prinesla dve srebrni medalji. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Forma mi skozi sezono ni padala, vsi testi nakazujejo, da sem dobro pripravljena, manjka pa mi samo še tista pika na i, torej en res izjemen rezultat. In kje drugje kot na svetovnem prvenstvu?" je še odločna trenutno peta najboljša skakalka ob palici na svetu. Na lestvici Svetovne atletike Šutej zaostaja le za Američankama Katie Moon in Sandi Morris, že omenjeno Švicarko Moser ter Britanko Molly Caudery.

Dvakrat že četrta, zdaj želi medaljo

"Želja je, da pokažem največ, kar znam. Na zadnjih velikih tekmah sem se vedno dobro borila, vedno sem pokazala svoje najboljše skoke. Tudi na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih sem bila četrta. Zelo lepo bi bilo, če bi to lahko nadgradila, ampak naloga ne bo lahka, za to bom verjetno morala popraviti svoj državni rekord. Mislim, da je konkurenca zelo, zelo močna," se velikega izziva zaveda slovenska šampionka.

Milan Kranjc: Če kdo pravi, da tako prvenstvo ni stresna zadeva, mu ne morem verjeti. | Foto: Aleš Fevžer Milan Kranjc: Če kdo pravi, da tako prvenstvo ni stresna zadeva, mu ne morem verjeti. Foto: Aleš Fevžer

Stres in nervoza, ki ju prinaša veliko tekmovanje, ne bi smela biti ovira, meni njen trener Milan Kranjc. "To bo najino peto svetovno prvenstvo, tako da takšen ambient in te strese sva že doživljala. A če kdo pravi, da tako prvenstvo ni stresna zadeva, mu ne morem verjeti. Smo ekipa in želim si, da bi najboljše opravili svoje delo, so pa prisotna čustva in velika želja, stres mora biti, in to pozitiven," je povedal trener in dodal: "Letos je res veliko tekmovala, zelo uspešna je bila zimska sezona, poleti je tudi že pokazala, da zna dobro skočiti. Jaz upam, da tukaj v Tokiu ponovi najboljše rezultate in poskuša še kaj dodati. Tina je velika borka in bova naredila, kar je treba."

Preberite še:

Slovenska atletska reprezentanca, Tokio 2025
Sportal "V Tokio ne gremo samo opazovat, temveč resno tekmovat!"
gabby thomas
Sportal Olimpijska prvakinja Gabby Thomas zaradi poškodbe ob SP
svetovno prvenstvo Skok s palico Tina Šutej Tokio 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.