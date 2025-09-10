"Na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih sem bila četrta. Zelo lepo bi bilo, če bi to lahko nadgradila," je pred odhodom na svetovno prvenstvo na Japonsko povedala slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej. Na zadnjih dveh prvenstvih v Eugenu (2022) in Budimpešti (2023) je končala tik pod stopničkami, v Tokiu (od 13. do 21. septembra) si želi narediti še korak naprej, a se zaveda, da bo izjemno težko. "Za to bom verjetno morala popraviti svoj državni rekord," pravi 36-letnica.

"Načrt je, da vse višine preskočim v prvem poskusu, da trener ne bo živčen," se je izkušena skakalka ob palici Tina Šutej pošalila na novinarski konferenci slovenske atletske reprezentance pred odhodom v Tokio. V Celju živeča 36-letna Ljubljančanka bo nastopila že na svojem sedmem svetovnem prvenstvu, kvalifikacije jo v Tokiu čakajo v ponedeljek, 15. septembra, finale pa dva dni kasneje, v sredo, 17. septembra. Finale se bo začel ob 13.10 po slovenskem času.

Skozi dolgo sezono ostala zdrava

"Zunanja sezona je bila izredno naporna, ampak pozitivno naporna, sem veliko tekmovala, predvsem pa sem ostala zdrava. To me najbolj veseli," je zadovoljna slovenska rekorderka, ki je letos z dveh velikih dvoranskih prvenstev že prinesla dve srebrni odličji. Podprvakinja je bila v začetku marca na evropskem prvenstvu v Alpeldoornu na Nizozemskem, pa druga tudi konec marca na svetovnem dvoranskem prvenstvu v Nanjingu na Kitajskem. Na prvem je preskočila 475 centimetrov in zaostala le za Švicarko Angelico Moser (4,80 m), na drugem (4,70 m) jo je ugnala le Francozinja Marie-Julie Bonnin (4,75 m).

Letos je z dvoranskih prvenstev že prinesla dve srebrni medalji. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Forma mi skozi sezono ni padala, vsi testi nakazujejo, da sem dobro pripravljena, manjka pa mi samo še tista pika na i, torej en res izjemen rezultat. In kje drugje kot na svetovnem prvenstvu?" je še odločna trenutno peta najboljša skakalka ob palici na svetu. Na lestvici Svetovne atletike Šutej zaostaja le za Američankama Katie Moon in Sandi Morris, že omenjeno Švicarko Moser ter Britanko Molly Caudery.

Dvakrat že četrta, zdaj želi medaljo

"Želja je, da pokažem največ, kar znam. Na zadnjih velikih tekmah sem se vedno dobro borila, vedno sem pokazala svoje najboljše skoke. Tudi na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih sem bila četrta. Zelo lepo bi bilo, če bi to lahko nadgradila, ampak naloga ne bo lahka, za to bom verjetno morala popraviti svoj državni rekord. Mislim, da je konkurenca zelo, zelo močna," se velikega izziva zaveda slovenska šampionka.

Milan Kranjc: Če kdo pravi, da tako prvenstvo ni stresna zadeva, mu ne morem verjeti. Foto: Aleš Fevžer

Stres in nervoza, ki ju prinaša veliko tekmovanje, ne bi smela biti ovira, meni njen trener Milan Kranjc. "To bo najino peto svetovno prvenstvo, tako da takšen ambient in te strese sva že doživljala. A če kdo pravi, da tako prvenstvo ni stresna zadeva, mu ne morem verjeti. Smo ekipa in želim si, da bi najboljše opravili svoje delo, so pa prisotna čustva in velika želja, stres mora biti, in to pozitiven," je povedal trener in dodal: "Letos je res veliko tekmovala, zelo uspešna je bila zimska sezona, poleti je tudi že pokazala, da zna dobro skočiti. Jaz upam, da tukaj v Tokiu ponovi najboljše rezultate in poskuša še kaj dodati. Tina je velika borka in bova naredila, kar je treba."

