Nov primer dopinga v kenijski atletiki. Zaradi jemanja nedovoljenih sredstev si je 31-letni maratonec Cornelius Kibet Kiplagat prislužil petletno prepoved nastopanja.

Glede na razsodbo neodvisnega organa, ki obravnava primere dopinga v atletiki, Enota za integriteto atletike, je Cornelius Kibet Kiplagat priznal uporabo prepovedanih snovi.

31-letni maratonec je kaznovan zaradi prisotnosti in uporabe dveh prepovedanih snovi – eritropoetina (EPO) in metoksipolietilenglikol-epoetina beta (CERA), ki so ju odkrili v njegovem vzorcu urina, odvzetem 29. julija v Kaptagatu.

Med zaslišanjem naj bi 31-letnik pojasnil, da so mu drugi neimenovani tekači povedali, da bodo prepovedane snovi znižale raven mlečne kisline in da jih je zato želel poskusiti. Pojasnil naj bi tudi, da ni vedel, da je uporaba omenjenih sredstev prepovedana.

Kenijec je še obrazložil, da je 27. julija voznika avtobusa v Eldoretu prosil, naj mu priskrbi prepovedano snov, kar se je zgodilo še isti dan.

Kiplagat si je s kršenjem pravil prislužil petletno prepoved nastopanja, ki je začela veljati 11. septembra, prav tako so mu brisali rezultat maraton iz Sidneyja, kjer je konec avgusta pritekel na 15. mesto.