Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
30. 9. 2025,
7.03

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
atletika doping Cornelius Kibet Kiplagat

Torek, 30. 9. 2025, 7.03

25 minut

Kenijec priznal kršenje pravil

Doping: Cornelius Kibet Kiplagat s petletno prepovedjo

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Cornelius Kiplagat | Cornelius Kiplagat si je zaradi jemanja prepovedanih snovi prislužil petletno prepoved nastopanja. | Foto Reuters

Cornelius Kiplagat si je zaradi jemanja prepovedanih snovi prislužil petletno prepoved nastopanja.

Foto: Reuters

Nov primer dopinga v kenijski atletiki. Zaradi jemanja nedovoljenih sredstev si je 31-letni maratonec Cornelius Kibet Kiplagat prislužil petletno prepoved nastopanja.

Glede na razsodbo neodvisnega organa, ki obravnava primere dopinga v atletiki, Enota za integriteto atletike, je Cornelius Kibet Kiplagat priznal uporabo prepovedanih snovi.

31-letni maratonec je kaznovan zaradi prisotnosti in uporabe dveh prepovedanih snovi – eritropoetina (EPO) in metoksipolietilenglikol-epoetina beta (CERA), ki so ju odkrili v njegovem vzorcu urina, odvzetem 29. julija v Kaptagatu.

Med zaslišanjem naj bi 31-letnik pojasnil, da so mu drugi neimenovani tekači povedali, da bodo prepovedane snovi znižale raven mlečne kisline in da jih je zato želel poskusiti. Pojasnil naj bi tudi, da ni vedel, da je uporaba omenjenih sredstev prepovedana.

Kenijec je še obrazložil, da je 27. julija voznika avtobusa v Eldoretu prosil, naj mu priskrbi prepovedano snov, kar se je zgodilo še isti dan.

Kiplagat si je s kršenjem pravil prislužil petletno prepoved nastopanja, ki je začela veljati 11. septembra, prav tako so mu brisali rezultat maraton iz Sidneyja, kjer je konec avgusta pritekel na 15. mesto. 

Diribe Welteji
Sportal Diribe Welteji pred SP v težavah zaradi dopinga
Erriyon Knighton
Sportal Ameriški šprinter Erriyon Knighton prejel štiriletno dopinško kazen
Fred Kerley
Sportal Ameriški zvezdnik Fred Kerley se je pridružil spornemu projektu dopinških iger
atletika doping Cornelius Kibet Kiplagat
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.