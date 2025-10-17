V Stekleni dvorani Gospodarskega razstavišča se je sinoči začel Ljubljanski teden mode (LJFW), ki je znova združil domače in tuje modne ustvarjalce ter postregel z navdihujočim prepletom estetike, glasbe in sodobnega oblikovanja. Med obrazi večera je pozornost pritegnila modna vplivnica Tiana Memon, ki na družbenih omrežjih navdušuje s svojo estetsko vsebino, tokrat pa je očarala še s svojim sprehodom po modni brvi za oblikovalko Pio Šilec.

Zaodrje prvega dne LJFW je bilo, kot pravi Tiana, prežeto z energijo in ustvarjalnim vzdušjem. "Bolj ko se približuje začetek revije, bolj postaja kaotično, a je to tisti zabavni kaos, ki ti da energijo. Če imaš rad modo, te ta energija napolni, saj se vsak trudi, da bi končni izdelek na pisti izgledal popolno," je povedala za Siol. Tik pred začetkom revije, za katero je manekenka in modna vplivnica nosila kreacijo oblikovalke Pie Šilec, je med modeli vladala sproščena, a razigrana napetost. "Pia vedno poskrbi, da se zabavamo. Želela je, da se na pisti smejemo, in to nas je spravilo v pravo plesno energijo že pred izhodom. Zvočniki so glasni, res začutiš glasbo in temu prilagodiš korak," opisuje Tiana.

Modne kreacije so letos znova presenetile. Foto: Jure Makovec

Celotno izkušnjo je povzela kot posebno in neponovljivo. "Biti del tedna mode je vedno nekaj edinstvenega, nikoli ni enako kot prej. Takšni trenutki so res tisti, o katerih boš nekoč pripovedoval otrokom. Najbolj pa mi ostane v spominu pozitivnost in Tomaž Mihelič, ki vedno zna iz vsakega modela izvleči najboljše, redki so ljudje, ki so najsrečnejši, ko vidijo druge sijati," je dodala Tiana.

Letos so bili med občinstvom tudi številni drugi vplivneži in modni navdušenci, ki z vsakim obiskom soustvarjajo prepoznavno energijo ljubljanskega tedna mode.

Dogodek je navdušil tudi Hajdi Korošec, ki je tokrat blestela v jesenskih odtenkih.

Hajdi je na tednu mode pokazala svojo kreativnost pri sestavljanju svojega stajlinga. Foto: Jure Makovec

"Všeč so mi ljudje, ki so tu. Rada pogledam, kako se oblečejo, in danes je res marsikaj zanimivega videti, ne le na revijah, tudi sicer. Prvi izhod je bil noro dober, vsak kos bi imela! A navdušili so me tudi umetniški pristopi k oblikovanju oblačil. Vse te kombinacije barv, obutev, dodatkov ... LJFW obožujem, ker se tu končno lahko izživim, ker me nihče ne obsoja, če kakorkoli izstopam. Tu nisem deležna čudnih pogledov. Zato je vredno priti sem, ker je tu ta posebna energija, kreativnost, ki šprica iz vsake pore in me res navdahne," je povedala Hajdi.

Teden mode je priložnost, da vsak zažari s svojim osebnim stilom. Foto: Jure Makovec

Poleg Pie Šilec so se na prvem dnevu Ljubljanskega tedna mode predstavili še JSP, Ana Jelinič x Katja Magister, Things I Miss, Anselma Štoff, Barbara Vrbančič in ustvarjalci v okviru BCEFW Collective Show v sodelovanju z Budapest Central European Fashion Week. Del večera sta zaznamovali tudi kolekciji Sanije Reja Aske x Sofianogard ter Nike Ravnik, modni utrip pa se je nadaljeval z druženjem na zabavi Budapest x Ljubljana.

Nekaj utrinkov prvega dne in najlepše modne kreacije si lahko ogledate v spodnji galeriji.

