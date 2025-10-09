Letošnjo jesen so v ospredje stopile "barn" oziroma hlevske jakne, ki združujejo estetiko s funkcionalnostjo. V modo jih je že pred leti vpeljala Miuccia Prada, ki svojega navdiha ni iskala na modnih brveh, temveč v podeželskih hlevih, lovskih hišicah in britanskem podeželskem življenjskem slogu. S tem je dokazala, da pravo razkošje definira preprostost.

Kaj je hlevska jakna?

Hlevska jakna je klasičen, rahlo moško krojen kos, ki spominja na delovno ali lovsko jakno. Značilna je po ravnem kroju, trpežnem materialu, ki je odporen proti vetru in dežju, ter kontrastnem ovratniku, običajno iz žameta ali usnja. Ta detajl doda toplino in prefinjenost, s čimer jakno povzdigne iz praktične v modno izbiro.

Kakšno barvo jakne izbrati?

Barvna paleta sledi naravi, zato so v ospredju temnomodra, lovsko zelena, bordo rdeča, rjava in bež. Pogosto jo krasijo gumbi, našiti žepi in detajli v karirastem vzorcu na notranji strani.

Kos, ki ga nosi tudi princesa Catherine

Ena največjih ambasadork takšnih jaken je princesa Catherine, ki pogosto poseže po brezčasnih modelih znamke Barbour. Njen pristop je klasičen, kombinira pa jo z ozkimi kavbojkami, volnenim puloverjem in gumijastimi škornji. S tem dokazuje, da hlevska jakna ni le kos za sprehod po podeželju, temveč tudi eleganten spremljevalec za mestne opravke.

Kako stilirati ta obvezen jesenski kos?

Za vsakdanji videz: kombinirajte jo z džinsom, tankim pulijem in usnjenimi škornji.

Za bolj urejen vtis: oblecite jo čez srajco in volnene hlače ter dodajte torbico v topli rjavi barvi.

Za športno eleganco: združite jo s kapo, puloverjem z visokim ovratnikom in belimi supergami.

Preberite še: