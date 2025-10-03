V kaj boste obuti to jesen? To so letošnji največji trendi.

Z vstopom v jesen v ospredje prihaja tudi jesenska obutev, ki letos zajema barve odpadlega listja ter modele, ki so primerni za vsakogar. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kakšni so letošnji trendi, ki jih morate poznati, še preden se odpravite v trgovino po prehodno obutev.

Usnjeni škornji

Škornji ostajajo nepogrešljiv kos garderobe, saj združujejo toplino, udobje in brezčasno eleganco. Letos prevladujejo klasični usnjeni modeli, ki se lepo podajo tako k hlačam kot oblekam. Največkrat jih bomo srečevali v črni in kostanjevo rjavi barvi ter barvi konjaka, saj te najbolje odražajo jesen.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Loaferji iz brušenega usnja

Brušeno usnje je eden izmed ključnih materialov letošnje jeseni. Videvali ga ne bomo le na torbicah in jaknah, temveč tudi na obutvi, še posebej pri loaferjih. Mehka tekstura doda pridih prefinjenosti, hkrati pa poskrbi za sodobnost. Loaferji iz brušenega usnja so popolna izbira za vsakodnevne opravke, saj so udobni, a hkrati dovolj elegantni, da dopolnijo bolj urejen stajling.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Čevlji z visoko peto v rjavih odtenkih

Med trende letošnje jeseni spadajo tudi elegantni čevlji z visoko peto. V rjavih in toplih zemeljskih odtenkih delujejo prefinjeno in modno, zato so odlična izbira tako za poslovne priložnosti kot tudi za večerne dogodke, zabave ali posebne priložnosti.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

"Špičaki" brez visoke pete

Če so bile zadnja leta nepogrešljive balerinke, jih letos postopoma nadomeščajo "špičaki", klasični čevlji z zašiljeno konico, vendar brez pete. So elegantna alternativa balerinkam, ki optično podaljšajo nogo in delujejo bolj elegantno, hkrati pa ohranjajo udobje nizke obutve. Idealni so za vsakodnevno nošenje, saj jih zlahka kombiniramo tako s hlačami kot krili.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Klasični gležnjarji

Gležnjarji nikoli ne gredo iz mode, letos pa ostajajo osrednji kos jesenske obutve. Najpogosteje v črni in rjavi barvi, s preprostim krojem in stabilno peto, ki zagotavlja udobje. Klasični gležnjarji so izredno vsestranski, nosimo jih lahko zraven džinsa, elegantnih hlač ali celo obleke, zato veljajo za nepogrešljivo obutev tega prehodnega obdobja.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Preberite še: