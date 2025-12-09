Tri moške jakne, ki so največji trend to jesen

Sezona lahkih oblačil je za nami in prišel je čas, ko jakne postanejo naši najboljši prijatelji. Najti idealno jakno včasih ni preprosta naloga, saj mora izpolniti več naših želja. Biti mora enostavna za kombiniranje, hkrati pa vsakemu videzu – kot češnja na torti – dodati tisti najboljši detajl.

Mora biti dovolj topla, da nas greje, obenem pa bi bilo idealno, če bi jo lahko nosili iz sezone v sezono in vedno vedeli, da imamo rezervno možnost, ko ne vemo, kaj obleči, ali ko gremo na potovanje. Pri iskanju popolne moške jakne so to samo nekateri izmed pogojev, ki jih želimo zadovoljiti.

Modni trendi se iz sezone v sezono spreminjajo, izbira moških jaken pa je vedno širša in dostopnejša. Dobra novica je, da kljub temu ni treba izstopiti iz cone udobja. Trenutno so zelo priljubljeni modeli moških jaken, ki so sodobne različice klasike. Takšne jakne imajo kroj, ki ga moški obožujejo in nosijo že leta, a prav detajli, kot so barva, dizajn ali tekstura materiala, jih ločijo od strogo klasičnih in že videnih kosov. Če ste v iskanju nove moške jakne, vam predstavljamo tri modele, na katere vsekakor velja biti pozoren, če želite klasiko s trendovskim pridihom.

Jakna traper

Jakna traper je prava klasika tako v moški kot tudi v ženski garderobi. Ne glede na to, ali gre za klasičen model, krojen v pasu, v barvi džinsa ali za model oversized z zanimivimi detajli, je jakna traper brezčasna izbira, s katero ne morete zgrešiti. Je vsestranska in preprosta za stiliranje, prav tako pa odlično deluje tako v kombinaciji s kapuco za sproščen videz ob koncu tedna kot tudi v plasteh s pleteninami v hladnejših dneh. Mogoče jo je nositi s supergami, pa tudi s škornji – in vedno bo videti odlično.

Foto: Answear

Usnjena jakna

Če želite svojim videzom dodati nekaj drznosti, je usnjena jakna popolna izbira, ki ji je težko najti konkurenco. Naj bo to model v motorističnem stilu, eleganten minimalističen kroj ali različica z dodatki, kot je krzno – usnjena jakna takoj prinese občutek samozavesti. Odlično se ujema s kavbojkami in škornji za večerni izhod, lahko pa jo preprosto oblečete čez pulover in kombinirate s supergami. Še ena velika prednost usnjene jakne je, da z leti postaja le še boljša – bolj ko jo nosite, več značaja dobi.

Foto: Answear

Jakna bomber

Čeprav je bila nekoč del vojaške uniforme, je jakna bomber danes nepogrešljiv kos v vsaki moški garderobi. To jesen je izbira jaken bomber precej raznolika – od zanimivih vzorcev do drznejših barv, oblikovalci so pripravili marsikaj posebnega. Seveda pa so tu vedno tudi klasike, kot so olivno zelene ali temnomodre jakne bomber, ki so nedvomno idealne za jesenske dni, ko želite ustvariti ulični videz brez pretiranega truda. Kombinirajte jakno bomber s kavbojkami in pletenim puloverjem za sprehod po mestu ali pa jo nosite s trenirko za sproščeno potepanje v naravi.

Foto: Answear