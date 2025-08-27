Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Sreda,
27. 8. 2025,
7.21

Osveženo pred

43 minut

Prenova peugeota 308

Peugeot prenovil svojo klasiko, tehnično največ izboljšav za električnega #foto

Gregor Pavšič

Peugeot 308 | Foto Peugeot

Foto: Peugeot

Peugeot je prenovil model 308 v izvedbi kombilimuzine in karavana, obe izvedbi še naprej z raznovrstnimi pogoni.

Zunanjost peugeot 308 je po prenovi kar občutno drugačna in je zdaj bližje novejšima modeloma 3008 in 5008. Spremembe dobro vplivajo tudi na aerodinamični izkoristek avtomobila. V notranjosti so spremembe manjše, večjih razlik ni tudi pri motorjih. Izbira je široka, od blagega hibridna do dizelskega motorja, priključnega hibrida in povsem električne različice. Blago hibridnemu 1,2-litrskemu bencinskemu motorju so nekoliko povečali moč, pri dizelskem motorju ta ostaja nespremenjena. 

Dodatnih 40 kilometrov dosega za električno različico

Tehnične izboljšave je dobila električna različica avtomobila. Kapaciteto baterij so povečali z 51 na 54 kilovatnih ur, kar naj bi skupni doseg povečalo za okrog 40 kilometrov. Za pogon še naprej skrbi 115-kilovatni elektromotor. Baterija je sicer še vedno precej majhna za tako velik avtomobil, tudi polnjenje pa ni posebej hitro. Peugeot obljublja polnjenje od 20 do 80 odstotkov v 32 minutah. Novost je možnost sistema V2L.

Priključni hibrid ima kapaciteto baterije 17 kilovatnih ur, kar malenkostno poveča električni doseg. Vsi avtomobili bodo s prenovo serijsko opremljeni s samodejnim menjalnikom. 

Peugeot 308 | Foto: Peugeot Foto: Peugeot

Peugeot 308 | Foto: Peugeot Foto: Peugeot Peugeot 308 | Foto: Peugeot Foto: Peugeot Peugeot 308 | Foto: Peugeot Foto: Peugeot Peugeot 308 | Foto: Peugeot Foto: Peugeot Peugeot 308 | Foto: Peugeot Foto: Peugeot

