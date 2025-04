Uradno: tudi Mercedes z volanom, ki fizično ne bo povezan s kolesi #video

Mercedes-Benz bo prenovljeni model EQS prvič opremil s tehnologijo "steer-by-wire", ki odpravlja mehansko povezavo volana in koles.

Tehnologijo "steer-by-wire" že od airbusa A320 poznamo v letalstvu, v serijske avtomobile pa sta ta sistem kot prva pripeljala tesla cybertruck in lexus RZ. Namesto fizične povezave med volani in kolesi za komunikacijo med volanom in kolesi skrbijo elektronski signali.

Video – prikaz razlike med klasičnim volanom in sistemom "steer-by-wire":

Z novo tehnologijo tudi oblika volana "yoke"

Mercedes-Benz je naslednji avtomobilski proizvajalec, ki je to tehnologijo napovedal za serijske avtomobile. Prvič jo bodo uporabili leta 2026, predvidoma v svoji prenovljeni električni limuzini EQS. Ta bo dobil tudi novo "yoke" obliko volanskega obroča, ki je smiselna ob tovrstni tehnologiji. Vrtljaj volana je manjši kot pri klasičnem sistemu. Namesto 360 stopinj se pri tehnologiji "steer-by-wire" volan zavrti le za 170 stopinj. Nemci izpostavljajo prednosti takega volanskega sistema predvsem ob različicah s štirikolesnim krmiljenjem, kjer se tudi zadnji kolesi obračata do deset stopinj.

Še nekaj mejnikov Mercedesovih volanov – leta 1902 so volan opremili z obvolanskimi ročicami za upravljanje z motorjem, v 20 letih so volanu dodali dodaten obroč za upravljanje s hupo, leta 1958 pa je mercedes 300 (W189), znan tudi kot "andenauer mercedes" kot prvi dobil možnost doplačljivega servovolana.

