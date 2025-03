Foto: Gregor Pavšič Pred slabima dvema letoma smo imeli možnost v Španiji na cesti preizkusiti revolucionarno volansko tehnologijo steer-by-wire, ki odpravlja fizično povezavo volana in koles. Podobno kot danes piloti upravljajo največja letala, za krmiljenje skrbijo elektronski signali med krmilom oziroma volanom in kolesi.

Takrat smo imeli tak sistem možnost preizkusiti v realnem prometu, in sicer z lexusom RZ, ki tehnologijo med osebnimi avtomobili vsaj v Evropi prvi prinaša na trg. V ZDA je tak sistem upravljanja že pokazal Teslin cybertruck.

Video: preizkus prototipa leta 2023

Kakovost volana je zdaj veliko boljša kot v prototipu

Prenovljenega lexusa RZ smo dočakali in prvič (statično) preizkusili na Toyotinem tehnološkem forumu Kenshiki v Bruslju. RZ je dobil pomembno nadgradnjo, in sicer podobno kot sorodna toyota bZ4X (izboljšano predvsem upravljanje baterije - predgretje, možnost 22-kilovatnega polnilca AC, vleka tovora do 1,5 tone), med največje poudarke prenove pa spada prenos tehnologije steey-by-wire z ravni prototipa v serijsko proizvodnjo.

Izkušnja vožnje je bila že leta 2023 pozitivna, čeprav od voznika zahteva nekaj privajanja. Volan je mogoče ves čas držati brez preprijemanja, saj vrtenje od skrajno leve do desne strani znaša le 200 stopinj. Neposrednost volana se progresivno spreminja s hitrostjo avtomobila.

V serijski različici pa bo volan vendarle precej boljši kot pred dvema letoma v prototipu. Takrat smo potarnali nad precej plastično in ne dovolj masivno izvedbo volanskega obroča. Tega so zdaj izboljšali, saj sta držali na obeh straneh veliko bolj masivni in izdelani iz boljših materialov. Poleg je tudi nekaj osnovnih stikal za upravljanje vozila, ki jih sicer poznamo tudi s klasičnih volanskih sistemov.

Tak je bil volan v prototipu lexusa RZ leta 2023. Foto: Gregor Pavšič



Steer-by-wire z odrezanim volanom

Pri tehnologiji steer-by-wire je volan zgoraj in spodaj odrezan. Oblike volana ne gre zamenjati s Teslinim volanom yoke iz modelov S in X, saj je tam povezava volana in koles klasična, to pa ni tehnologija steer-by-wire. Prav zato je bila tam izkušnja take oblike volana, predvsem zaradi potrebe po vrtenju in preprijemanju, veliko manj sprejemljiva kot v Lexusovem električnem športnem terencu.

Pri Lexusu model RZ s takim volanskim sistemom napovedujejo že za letos. Vse podrobnosti, na primer cena in za katere različice bo sprva na voljo, še niso znane. Japonci so model RZ napovedali tudi v zmogljivejši različici F Sport.

Sistemska moč prenovljenega RZ znaša od 165 kilovatov (RZ 350e) in 280 kilovatov (RZ 500e) do 300 kilovatov (RZ 550e F Sport).

Prihaja tudi virtualni ročni menjalnik

F Sport bo opremljen tudi s sistemom imitacije ročnega menjalnika. Čeprav ima električni pogon brezstopenjski menjalnik, bo mogoče z obvolanskima ročicama navidezno pretikati prestave in čutiti vpliv pretikanja kot v klasičnih avtomobilih. Sistem je programiran z osemstopenjskim virtualnim menjalnikom.

Virtualni navor se izračuna glede na položaj stopalke za plin in hitrost vozila, nato pa se pomnoži z razmerjem izbrane virtualne prestave. Lexus je za boljšo izkušnjo posnel zvoke motorja, sistem pa deluje z omejevalnikom vrtljajev, kar voznikom zagotavlja občutek za pravočasno prestavljanje in spremembe v stanju vozila.