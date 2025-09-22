Roza koraki do cilja – pomen gibanja po prebolelem raku dojk

"Za nekatere ženske po prebolelem raku dojk je vsak tek več kot šport. Je tih upor proti bolezni, dokaz, da lahko telo po najtežji preizkušnji spet zadiha v svojem ritmu." Pogovarjali smo se z Nino Milič, Ljubljančanko, ki je po uspešnem zdravljenju raka dojk začela svojo tekaško pot.

Foto: NOVARTIS D.O.O.

Rak dojk ostaja najpogostejša oblika raka pri ženskah v Sloveniji. Po podatkih Onkološkega inštituta Ljubljana vsako leto za njim zboli več kot 1.500 Slovenk.

V zadnjih letih vedno bolj prihaja v ospredje izreden pomen telesne dejavnosti kot del preventive in terapije raka dojk. Redna telesna dejavnost ima na zdravstveno stanje posameznika ugoden vpliv prek številnih mehanizmov. V prvi vrsti ti prispevajo k preprečevanju nastanka raka dojk, kar potrjujejo epidemiološke raziskave.

Ko pa ženska zboli za rakom dojk, redna vadba med zdravljenjem vzdržuje ali celo izboljša delovanje različnih organov in organskih sistemov ter tako prispeva k uspehu protirakave terapije. Prav tako redna telesna dejavnost po končanem zdravljenju raka dojk pripomore k manjši možnosti za ponovitev bolezni.

Od diagnoze do teka v Bostonu

"Ta zgodba je polna vzponov in padcev, sprememb in prilagajanj. Predvsem pa šok," začne svojo pripoved Nina Milič. Ljubljančanka, ki je pri svojih 39 letih izvedela, da ima raka na dojki. To je bilo še posebej pretresljivo, ker je kot najstnica že gledala svojo mamo, ki je za isto boleznijo zbolela pri prav tako rosnih letih. Bulo je odkrila sama, sprva jo je povezovala z žlezami, a ko ni izginila, je po nasvetu prijateljice obiskala zdravnika. Že dva dni kasneje so sledile diagnoza in priprave na zdravljenje na Onkološkem inštitutu.

Po dveh mesecih so ji odstranili raka in hkrati rekonstruirali dojko. Histologija je pokazala hormonski rak, kar je pomenilo obsevanja in večletno hormonsko terapijo brez kemoterapije. "Bila sem vesela, vendar vseeno ni bilo lahko. Hormonske spremembe so v teh primerih res hude. Moje telo je doživelo kar nekaj šokov, predčasno umetno meno in še marsikaj."

Sčasoma so se rane zacelile, tudi rekonstrukcija z lastnim tkivom. "V pol leta sem začela hoditi na sprehode, ki so pomagali pri premagovanju stranskih učinkov zdravil. Ker sem bila fit že pred diagnozo, je bilo vse lažje in hitreje." Tek je bil del njenega življenja že pred diagnozo, a ne v večjih količinah. "Tekače sem vsako leto spremljala ob trasi Ljubljanskega maratona in si govorila: zdaj bom pa začela tudi jaz." Začetek je bil zanjo največji izziv. Čutila je stranske učinke zdravil, vendar se je ob tem naučila poslušati svoje telo: "Če je šlo, sem šla naprej, če ni šlo, sem se ustavila in si vzela počitek."

Po odtečenem polmaratonu v Helsinkih Foto: osebni arhiv Nine Milič

Oporo ji je nudil partner, prav tako tekač, Nina pa se je vključila v tekaško skupino. "Tek mi je vrnil občutek nadzora," pove. Ker pa je imela rekonstrukcijo z lastnim tkivom, je vseeno morala paziti tako na trebuh, ki je bil operiran, kot na novo presajeno dojko. Vse se je sicer lepo zacelilo, a vendar je morala še dodatno paziti na padce.

Njen prebojni trenutek je nastopil leta 2019, ko je pretekla polmaraton v Helsinkih na Finskem: "To je bilo leto po tem, ko sem se pridružila tekaški skupini, v Helsinkih pa sem bila v super formi." Ta dosežek je bil znak, da je njeno telo spet njen zaveznik, ne nasprotnik. Med epidemijo covid-19 pa je zaradi vseh omejitev (tekaške skupine niso bile dovoljene, tako kot ne druženja) tekaška forma nekoliko upadla. Letos spomladi se je s prijateljico udeležila prav posebnega dogodka: petkilometrskega teka v Bostonu. "Deset tisoč ljudi je teklo po središču mesta, v cvetočem sijaju magnolij in vzdušju, ki se ga ne da opisati," se spominja dogajanja. Danes teče zase, kolikor zmore, saj se sooča s težavami s tetivo in kostmi, še vedno pa ima željo odteči polmaraton.

Tek v Bostonu Foto: osebni arhiv Nine Milič

Toda Ninin zagon za telesno aktivnost ni le plod osebne volje. Kot smo že omenili, ji je podporo nudil partner, prav tako pa je podporo našla v tekaških skupinah. Vprašanje je: kaj pa tiste, ki te mreže nimajo? Koliko žensk v Sloveniji ostane brez ustrezne pomoči, ker nimajo dovolj informacij?

Program, ki zapolni vrzeli

To vrzel zapolnijo programi, kot je Lepo pozdravljena, ki ga izvaja podjetje Novartis. Lepo pozdravljena je osemtedenski program, namenjen vsem, ki svojo pot po raku dojk začenjajo na novo. Ženskam ponuja vsebine za podporo pri malih spremembah v življenjskem slogu, ki pomembno pripomorejo k zmanjšanju možnosti za ponovitev bolezni. Med njimi je prav gibanje ena od najpomembnejših.

Da razširijo sporočilo o pomenu redne telesne dejavnosti za zmanjšanje tveganja ponovitve bolezni, se letos Novartis v sklopu programa pridružuje NLB Ljubljanskemu maratonu.

Udeležence maratona pozivajo, da v znak podpore ženskam po raku dojk maraton pretečete ali prehodite z roza vezalkami, s tem pa pokažete majhno, a močno gesto solidarnosti.

Več o programu najdete na: rakdojk.si/program-lepo-pozdravljena/.

