Francija: zabodel 30-letno Judinjo in na vrata narisal svastiko

Žrtev so pripeljali v bolnico in bo po poročanju francoskih medijev preživela napad. Medtem se je v Berlinu danes več tisoč ljudi zbralo na protestnem shodu v znak solidarnosti in podporo Palestincem v Gazi. V Italiji pa so potekali protesti tako v podporo Palestincem kot Izraelu.

V francoskem mestu Lyon je neznani moški vdrl v dom 30-letne Judinje in jo dvakrat zabodel z nožem, poroča Le Figaro. Žrtev so pripeljali v bolnico in bo po poročanju medijev preživela napad. Policisti so na vratih v stanovanje žrtve našli narisano svastiko, zato menijo, da je napad povezan z nacionalnostjo žrtve. Ta je sicer na vhodnih vratih imela izobešeno mezuzo (gre za kos pergamenta vstavljenega v dekorativno ohišje in popisanega s posebnimi hebrejskimi verzi iz Tore).

V Berlinu: Osvobodite Palestino

Udeleženci, med katerim so številni zaviti v palestinske rute, so se zbrali na znamenitem Alexanderplatzu v središču Berlina in vzklikali "osvobodite Palestino".

K protestom, ki potekajo pod sloganom Zaščitite temeljne demokratične pravice tudi za Palestince, je pozvalo več propalestinskih združenj. Organizatorji so pred protesti sporočili, da pričakujejo približno 2000 udeležencev, policija pa je ocenila, da bi jih lahko prišlo najmanj 10.000. Za zagotavljanje varnosti je napotila približno 1400 policistov, poroča AFP.

"Ocenjujemo, da je protestnikov okoli 6000, a še vedno prihajajo," je zgodaj popoldne dejala tiskovna predstavnica policije.

Zanikanje pravice Izraela do obstoja z ...

Policija je že pred protesti opozorila, da bo vsako "zanikanje pravice Izraela do obstoja z antisemitskimi pripombami, spodbujanjem sovraštva, zagovarjanjem nasilja ali terorizma" kaznovano in bo predmet sodnega pregona.

Protesti v podporo Palestincem so potekali tudi drugod v Nemčiji. V Düsseldorfu se jih je po podatkih tamkajšnje policije udeležilo skoraj 17.000 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Organizatorji so pričakovali približno tisoč udeležencev, zaradi nepričakovano visokega števila pa so protestni shod skozi mestno središče skrajšali.

V Italiji protesti tako v podporo Izraelu kot Palestincem

Več tisoč ljudi se je danes v Rimu udeležilo protestnega shoda v podporo Palestincem v Gazi. Protestniki so na trgu Vittorio Emanuele mahali s palestinskimi zastavami in pozivali k bojkotu Izraela. V Milanu pa je potekal shod v podporo Izraelu, ki ga je organizirala skrajno desna Liga, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.