Izraelci razkrili, kako bodo predori pod Gazo postali smrtonosna past za Hamas

Hamas je pod Gazo zgradil omrežje med seboj povezanih predorov. Na fotografiji iz leta 2013 vidimo izraelske vojake, ki so v enem od Hamasovih predorov, ki so ga odkrili blizu meje med Izraelom in Gazo. Foto: Guliverimage

Glavni vojaški cilj izraelske vojske v Gazi je uničenje omrežja predorov, ki ga je Hamas zgradil globoko pod zemljo. Po podatkih izraelskega Inštituta za nacionalne varnostne študije (INSS) so pripadniki Hamasa zgradili pod Gazo več sto kilometrov dolgo mrežo podzemnih prehodov, od katerih so nekateri do 30 metrov pod zemljo ali celo globlje.

Hamasovo omrežje predorov

V teh predorih so med drugim linije za sestavljanje raket in motorjev, skladišča kovin in eksploziva ter delavnice za izdelavo bojnih glav. V več predorih so Hamasova poveljniška mesta in skladišča osebnega orožja, minometov in raket. Še v globljih predorih so bivališča in sedeži Hamasovih voditeljev.

Številni vojaški analitiki so predvidevali, da bodo posebne izraelske inženirske enote vstopile v te predore in se z uporabo novih orožij, kot so roboti in t. i. penaste ali spužvaste bombe, spopadli s hamasovci.

Bodo Izraelci zapečatili vhode v predore?

Toda nekdanji načelnik generalštaba izraelske vojske Jair Golan je v pogovoru za izraelski vojaški radio dejal, da izraelski vojaki pod nobenimi pogoji ne bi smeli vstopiti v Hamasove predore. Če bi to storili, bi naredili veliko napako, trdi. "Modro je poiskati vhode in jih zapreti ali pa poslati dim, ki bo povzročil, da bo sovražnik prišel ven ali pa mu bo škodoval," pravi Golan.

Na vprašanje, ali je Hamas sposoben za vedno ostati v svojem obsežnem podzemnem omrežju predorov, pa je Golan odgovoril: "Verjemite mi na besedo. Izraelska vojska ima danes zmogljivosti za učinkovito reševanje problema predorov. Ima vsa znanja in sredstva. Če Hamas ostane v predorih, bodo ti zanj postali smrtonosna past."