"Premirje bi Hamasu omogočilo ponoven napad" #vŽivo

Pomembnejši poudarki dneva:



19.15 "Premirje bi Hamasu omogočilo ponoven napad"

16.53 Hamas za tujce zaprl mejo z Egiptom

16.33 Blinken potrdil podporo ZDA humanitarnim premorom v Gazi

14.48 V Iranu množični protesti proti ZDA in Izraelu

14.05 Erdogan prekinil stike z Netanjahujem

13.05 Med ubitimi v Hamasovem napadu na Izrael tudi več kot 200 tujcev

12.20 V napadu na begunsko taborišče v Gazi žrtve tudi v šoli

10.32 Izrael v visoki pripravljenosti tudi na meji z Libanonom

8.47 ZN obsodili izraelski napad na reševalni konvoj v Gazi

19.15 "Premirje bi Hamasu omogočilo ponoven napad"

"Premirje v Gazi bi Hamasu omogočil ponoven napad na Izrael, kot smo mu bili priča 7. oktobra," je danes po srečanju z zunanjimi ministri več arabskih držav dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken, poroča BBC. "Pred nekaj dnevi je eden izmed poveljnikov Hamasa dejal, da bodo zagotovo ponovili napad. Večkrat," je še dejal Blinken.

16.53 Hamas za tujce zaprl mejo z Egiptom

Hamas ne pusti tujcev iz Gaze, dokler Izrael ne bo zagotovil varnosti reševalnih vozil na poti v Egipt, poroča CNN. Hamas naj bi se za zaprtje meje za tuje državljane odločil zaradi napada Izraela na reševalno vozilo v petek. Izrael sicer trdi, da so pripadniki Hamasa reševalno vozilo uporabljali za lastne potrebe in ne za prevažanje ranjencev.

Čeprav Hamas zavrača navedbe Izraela, pa so mednarodne organizacije vključno z Rdečim križem potrdile, da napadeno vozilo ni bilo del običajnih konvojev, ki ranjene civiliste peljejo v bolnišnice v Egiptu.

“This is not the first and not the hundredth time that Hamas operatives, including senior leaders, make illegal use of ambulances on the battlefield.”—an IDF Spokesperson @jconricus pic.twitter.com/Av7W99iZ0V — Israel Defense Forces (@IDF) November 4, 2023

Zahodni mediji sicer poročajo, da je v ozadju zaprtja meje poizkus Hamasa, da med ranjene civiliste na poti v Egipt skrije tudi svoje borce, ki so bili ranjeni v spopadih z izraelsko vojsko.

Več kot 700 tujih državljanov je danes nameravalo zapustiti Gazo.

16.33 Blinken potrdil podporo ZDA humanitarnim premorom v Gazi

Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je danes v Jordaniji srečal z zunanjimi ministri več arabskih držav in se zavzel za iskanje rešitev za zaščito civilistov v Gazi. Potrdil je podporo ZDA humanitarnim premorom v spopadih med Izraelom in Hamasom, da bi civilistom na obleganem območju v Gazi zagotovili pomoč, poročajo tuje agencije.

Blinken je na novinarski konferenci v Amanu po pogovorih poudaril, da je treba pospešiti dostavo pomoči. "ZDA menijo, da bodo humanitarne prekinitve olajšale vsa ta prizadevanja," je dejal.

Blinken se je v Amanu srečal z zunanjimi ministri Egipta, Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov, Katarja in Jordanije.

Vse arabske države zahtevajo takojšnjo prekinitev ognja, ki bo končala to vojno, in se ne strinjajo, da Izrael deluje v samoobrambi, je po poročanju britanskega BBC dejal jordanski zunanji minister Ayman Safadi. Po njegovih besedah ubijanja civilistov, uničevanja njihovih bolnišnic in mošej ni mogoče upravičiti in ne bo prineslo varnosti Izraelu ali miru v regiji.

"Celotna regija se utaplja v morju sovraštva, ki bo zaznamovalo prihodnje generacije," je še opozoril Safadi.

Zunanji ministri omenjenih arabskih držav so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa skupaj s predstavnikom Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) že pred srečanjem z Blinknom razpravljali o dogodkih v Gazi, davi pa jih je sprejel tudi jordanski kralj Abdulah II.

Ta je izjavil, da je "dolžnost arabskih držav, da pritisnejo na mednarodno skupnost, da ustavi vojno v Gazi, da nenehno zagotavljajo pomoč na območju Gaze in zaščitijo civiliste", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Arabske države ostro obsojajo izraelsko bombardiranje Gaze in civilne žrtve, Jordanija pa se je v sredo odločila odpoklicati tudi svojega veleposlanika v Izraelu.

14.48 V Iranu množični protesti proti ZDA in Izraelu

V Iranu je danes več tisoč ljudi protestiralo proti ZDA in Izraelu ter v podporo Palestincem na obleganem območju Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Protesti potekajo ob 44. obletnici napada iranskih študentov na ameriško veleposlaništvo v Teheranu, kjer so več kot eno leto zadrževali prek 50 Američanov.

Protestniki so se danes zbrali pred nekdanjim ameriškim veleposlaništvom v Teheranu ter vzklikali gesla proti ZDA in Izraelu. Zažgali so tudi podobo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ter ameriško in izraelsko zastavo.

14.05 Erdogan prekinil stike z Netanjahujem

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes sporočil, da je prekinil stike z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem zaradi izraelskih napadov na oblegano območje Gaze, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ob tem je poudaril, da Turčija ne prekinja diplomatskih stikov z Izraelom.

"Netanjahu za nas ni več sogovornik v nobenem smislu. Izbrisali smo ga, prečrtali smo ga," je Erdoganove besede sporočila njegova služba za stike z javnostmi.

Turški predsednik je pri tem še ocenil, da je Netanjahu izgubil podporo svojih državljanov in da si želi pridobiti podporo za masakre v Gazi s pomočjo verske terminologije.

Erdogan je spomnil tudi, da Turčija uporablja "vse diplomatske možnosti", vključno s pogovori z izraelsko obveščevalno službo in zunanjim ministrstvom ter Hamasom in palestinskimi oblastmi, da bi ustavila prelivanje krvi. Foto: Reuters

Poudaril je tudi, da Turčija ne prekinja diplomatskih stikov z Izraelom, češ da popolna prekinitev vezi ni mogoča, še posebno ne v mednarodni diplomaciji.

Turški predsednik se je z Netanjahujem srečal septembra ob robu zasedanja generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Takrat sta se dogovorila o srečanju, kar je privedlo do ugibanj o otoplitvi diplomatskih odnosov med državama, ki so zamrznjeni od leta 2010, ko je bilo v izraelski raciji proti turški humanitarni ladji ubitih deset civilistov.

13.05 Med ubitimi v Hamasovem napadu na Izrael tudi več kot 200 tujcev

V oktobrskem napadu skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael je bilo poleg 1.400 Izraelcev ubitih tudi več kot 200 tujcev, danes uradne podatke posameznih držav navaja francoska tiskovna agencija AFP. Mnogi med njimi so imeli dvojno državljanstvo.

Med tujimi državljani je bilo med žrtvami napada Hamasa 7. oktobra največ Francozov, Tajcev in državljanov ZDA.

Po navedbah francoskega zunanjega ministrstva je bilo ubitih 39 francoskih državljanov, devet pa je bilo zajetih kot talcev ali so pogrešani. Tajske oblasti so navedle, da je bilo ubitih 32 njihovih državljanov, 23 je ugrabljenih.

7. oktober, dan napada Hamasa na izraelske in tuje civiliste ter množičnega raketiranja izraelskih mest. Foto: Guliverimage

V napadu je po navedbah Bele hiše umrlo tudi 31 Američanov, 13 je pogrešanih, nekateri pa so bili po besedah ameriškega predsednika Joeja Bidna zajeti kot talci.

Med ubitimi tujci je bilo po poročanju AFP tudi po okoli 20 Rusov in Ukrajincev. Osem ruskih državljanov je Hamas zajel kot talce, en Ukrajinec pa je pogrešan.

Med smrtnimi žrtvami Hamasovega napada so tudi državljanih nekaterih drugih držav. Med njimi je približno deset Britancev, deset Nepalcev in manj kot deset Nemcev, več nemških državljanov pa je Hamas zajel kot talce.

Med talci in pogrešanimi je po navedbah argentinskih oblasti tudi 21 njihovih državljanov, devet pa je bilo ubitih.

Več smrtnih žrtev med svojimi državljani so med drugim potrdile Kanada, Romunija, Portugalska, Kitajska, Filipini, Avstralija, Italija, Belorusija, Južna Afrika, Peru, Kolumbija, Brazilija, po eno smrtno žrtev pa beležijo še v nekaterih drugih državah.

Po podatkih Izraela je bilo v napadu Hamasa, ki je sprožil izraelske povračilne napade in obleganje območja Gaze, ubitih 1.400 Izraelcev. Poleg tega je skrajno palestinsko gibanje takrat za talce zajelo najmanj 240 ljudi.



Ministrstvo za zdravje v Gazi, ki je pod nadzorom Hamasa, medtem navaja, da je od začetka vojne v tej palestinski enklavi umrlo več kot 9.400 ljudi.

12.20 V napadu na begunsko taborišče v Gazi žrtve tudi v šoli

V novem izraelskem napadu na begunsko taborišče Džabalija na severu območja Gaze je bilo v tamkajšnji šoli, ki jo upravlja agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA), ubitih 15 ljudi, več deset je ranjenih, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje.

V šolo v begunskem taborišču Džabalija, ki je bila tarča napada, se je zateklo na tisoče razseljenih Palestincev, so sporočili.

10.32 Izrael v visoki pripravljenosti tudi na meji z Libanonom

Izraelska vojska je danes sporočila, da so njene sile v kopenski operaciji proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas na območju Gaze ubile več deset teroristov. Izrael je v visoki pripravljenosti tudi na meji z Libanonom, potem ko je vodja libanonskega gibanja Hezbolah v petek pohvalil napade na Izrael, poročajo tuje agencije.

"V preteklem dnevu je prišlo do številnih poskusov napadov na izraelske enote iz predorov in vojaških kompleksov na severnem območju Gaze," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila izraelska vojska.

"Vojaki so pobijali teroriste, našli Hamasovo orožje in odkrili tunelske jaške, ki so jih uporabljali v teroristične namene," je sporočila vojska.

Kot je izraelska vojska v petek pozno zvečer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila na Telegramu, je odvrnila teroristične napade iz Libanona. Sporočili so, je tank izraelske vojske zadel teroristično celico, ki je poskušala izstreliti protitankovske rakete na območje kibuca Yiftah na severu Izraela. Obenem naj bi ubili tudi terorista, ko se je približal mejnemu območju iz Libanona v bližini skupnosti Šlomi. Foto: Guliverimage

Izraelski tanki so uničili tri Hamasove opazovalne točke na severu Gaze, so še sporočili. Izraelski tanki so uničili tudi tri Hamasove opazovalne točke na severu Gaze. Ponoči je izraelska vojska izvedla tudi ciljno akcijo na južnem območju Gaze, da bi očistila zgradbe in deaktivirala eksplozivne naprave. Med operacijo so vojaki naleteli na teroristično celico, ki je prišla iz jaška predora, so še navedli.

Izraelska vojska je po poročanju britanskega BBC v zelo, zelo visoki pripravljenosti tudi na meji z Libanonom, potem ko je vodja libanonskega gibanja Hezbolah Hasan Nasrala v petek v svojem prvem televizijskem nagovoru po napadu Hamasa pohvalil njihovo delovanje. Ocenil je tudi, da je bila odločitev pogumna in da je prišla ob pravem času.

8.47 ZN obsodili izraelski napad na reševalni konvoj v Gazi

Združeni narodi so obsodili izraelski napad na reševalni konvoj, v katerem je bilo v petek v Gazi ubitih 15 ljudi. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dejal, da je zgrožen zaradi napada in je poudaril, da se mora konflikt končati. Izraelska vojska napad priznava, a trdi, da so reševalna vozila uporabljali teroristi Hamasa. Zadnje omenjeni to označuje za laž.

"Podobe trupel, raztresenih po ulici pred bolnišnico, so srce parajoče," je dejal Generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Skrajno palestinsko gibanje Hamas je v petek sporočilo, da je bil v izraelskem napadu zadet konvoj reševalnih vozil blizu bolnišnice Al Šifa v Gazi. Izraelske sile so potrdile, da so izvedle napad na eno reševalno vozilo, ki naj bi ga uporabljali pripadniki Hamasa.

Po navedbah Rdečega polmeseca je napadeni konvoj sestavljalo pet reševalnih vozil, ki so prevažala ranjene iz mesta Gaza proti mejnemu prehodu Rafa. Pri tem je bilo ubitih 15 ljudi in na desetine ranjenih, poroča AFP. Napad se je zgodil na razdalji dveh metrov od vhoda v največjo bolnišnico v Gazi.

V izraelskih napadih na Gazo v zadnjih tednih so bila že večkrat zadeta tudi reševalna vozila. Foto: Guliverimage

Drugo reševalno vozilo je bilo tarča "približno kilometer od bolnišnice", poškodovanih je bilo več ljudi.

Izraelska vojska je v izjavi zapisala, da je izraelsko letalo "zadelo reševalno vozilo, za katerega so sile identificirale, da ga uporablja teroristična celica Hamasa".

A Hamas terrorist cell was identified using an ambulance. In response, an IDF aircraft struck and neutralized the Hamas terrorists, who were operating within the ambulance.



We emphasize that this area in Gaza is a war zone. Civilians are repeatedly called upon to evacuate… — Israel Defense Forces (@IDF) November 3, 2023

Hamas je medtem zanikal, da bi bili njegovi borci v reševalnih vozilih, in opozoril, da so izraelske trditve "nove laži, dodane nenehnim lažem (...), ki jih uporablja za opravičevanje svojih zločinov".

Na katastrofalne razmere v bolnišnicah v Gazi, ki jim primanjkuje goriva in nujnih medicinskih pripomočkov, sicer že dlje časa opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ministrstvo za zdravje v Gazi pa je v četrtek sporočilo, da v 16 od 35 bolnišnic v enklavi zaradi pomanjkanja goriva ne morejo več zdraviti bolnikov.

V izraelskem obleganju Gaze, ki se je začelo po napadih palestinskega oboroženega gibanja Hamas 7. oktobra, je po palestinskih podatkih umrlo več kot devet tisoč ljudi, večinoma žensk in otrok. Foto: Guliverimage