Olimpija si je vendarle oddahnila, Hrvat junak drame na Fazaneriji

Na dan, ko Celjani v Sloveniji še vedno prejemajo čestitke za evropsko zmago nad Legio (2:1), se nadaljuje prvoligaški ples. Klubi se merijo za točke še zadnjič pred reprezentančnim premorom. Ranjena Olimpija je pot iz rezultatske krize našla proti Primorju, ki ga je premagala z 2:0. Začelo se je v Murski Soboti, kjer je prerojena Mura po hat-tricku Hrvata Daria Vizingerja in enajstmetrovki v 93. minuti srečanja s 3:2 ugnala Koper. "Martinova" sobota prinaša spopada v Kidričevem (Aluminij – Domžale) in Domžalah (Radomlje – Maribor), v nedeljo pa se bodo evropski junaki Alberta Riere v vrhuncu 15. kroga pomerili z Bravom.

Petek, 7. november:

Precej neprepričljiva Olimpija le prišla do treh točk

Zvečer se je prvoligaško nogometno dogajanje v Sloveniji preselilo v Stožice. Čez dober teden bo največji nogometni objekt v državi pokal po šivih, saj so vstopnice za kvalifikacijsko tekmo med Slovenijo in Kosovom (15. november) že davno pošle, danes pa je bil obisk srečanja pričakovano bistveno manjši. So pa navijači Olimpije pozdravili zmago Olimpije z 2:0.

Zeleno-beli so do te tekme na zadnjih štirih v prvenstvu osvojili zgolj dve točki in povsem izgubili stik z vrhom, v polno pa zadeli le dvakrat.

Tudi Ajdovci v zadnjem obdobju ne razvajajo navijačev. Anđelkovićevi izbranci so neprepričljivi, na zadnjih sedmih tekmah so doživeli kar šest porazov in na lestvici padli na alarmantno deveto mesto.

Slavic po Rieri usoden še za Zeljkovića

Mura je s "hat-trickom" Daria Vizingerja prišla do tretje zmage v sezoni, neporažena pa je vse od 28. septembra. Varovanci Darjana Slavica so ostali na osmem mestu, a se približali tekmecem pred njimi. Koper je končal niz štirih zaporednih zmag proti Muri v prvenstvu, Zoran Zeljković pa je na klopi Kopra, odkar je pred mesecem dni prevzel kanarčke, doživel prvi poraz.

Mura je povedla že v šesti minuti, ko je po sijajni podaji z desne Faada Sane z glavo zadel Vizinger in Metoda Jurharja premagal s strelom med nogama. Glavni sodnik Slavko Vinčić je v 12. minuti pokazal na belo piko, potem ko je nespretno v obrambi posredoval Luka Bobičanec in pohodil Frana Tomeka, Josip Iličić pa je nato za prvi zadetek v prvenstvu uspešno izvedel najstrožjo kazen.

Dario Vizinger je dosegel hat-trick. Foto: Jure Banfi

Domači so znova povedli v 33. minuti, ko je preusmerjen predložek kapetana Nina Koutra nekako padel v osrčje vratarjevega prostora, z desnico pa je žogo za Jurharjev hrbet znova poslal Vizinger. Čeprav so imeli gosti v nadaljevanju terensko premoč, si resnih priložnosti do 76. minute niso priigrali. Nato pa je po podobni akciji kot za zadetek Vizingerja v peti minuti Rimac po odličnem predložku Manserija izenačil z glavo. Ko se je že zdelo, da se bo dvoboj končal brez zmagovalca, je po nespretnem posredovanju rezervista Bricea Negouaija v kazenskem prostoru padel Kouter. Vinčić je pokazal na belo piko. Zanesljiv izvajalec pa je bil Vizinger za svoj osmi gol v prvenstvu.

Domžale po maščevanje za boleč poraz

Martinova sobota se bo, kar zadeva dogajanje v 1. SNL, začela ob 15. uri na Štajerskem. Aluminij bo v Kidričevem gostil Domžale. Šumari predstavljajo eno najlepših presenečenj te sezone. Povratniki v ligo so se utaborili na sredini lestvice, v zadnjem krogu pa v gosteh namučili vodilno Celje (1:2). Če so imeli tako prejšnji teden opravka z najboljšim slovenskim klubom, jim zdaj naproti prihaja, vsaj na papirju, najslabši prvoligaš.

To bo 17. dvoboj med Aluminijem in Domžalami v Kidričevem. Statistika je zaveznica gostov, ki so se veselili že kar 11 zmag, Aluminij pa je na drugi strani zmagal le dvakrat. Foto: Jure Banfi

Vseeno pa so Domžalčani pod vodstvom Antona Žlogarja močno povzdignili formo in učinkovitost. Približali so se sosedom na lestvici, v primeru novih uspehov pa bi lahko tudi zapustili dno lestvice in zadnje mesto prepustili komu drugemu. V zadnjem krogu so v festivalu zadetkov remizirali z Muro (3:3), zdaj pa se bodo skušali maščevati Kidričanom za boleč poraz v šestem krogu, ko so varovanci Jure Arsića dosegli tri točke (0:2) z dvema zadetkoma v sodnikovem podaljšku. Domžale so tradicionalno uspešne v Kidričevem. Zadnji poraz so doživele pred štirimi leti!

Maribor ni v gosteh še nikoli izgubil proti Radomljanom

Druga sobotna tekma se bo začela ob 17.30 v Domžalah. Radomljani se bodo spopadli z Mariborom, najbližjim zasledovalcem vodilnega Celja. Vijolice pod vodstvom Feđe Dudića za pokalnimi zmagovalci zaostajajo devet točk, po šokantnem izpadu v pokalu proti Brinju pa je njihov cilj, da se vmešajo v boj za državni naslov. Za to bodo potrebovali stalnost zmag, hkrati pa bodo morali upati, da bi morda zahteven ritem Celja, ki nastopa tudi v Evropi, ponudil dodatno priložnost za znižanje prednosti Rierove čete.

Radomlje sicer niso doma še nikoli premagale Maribora! Na 12 tekmah so vijolice zmagale sedemkrat, petkrat pa je bil remi. Gol razlika je 33:8 za Maribor. Nasploh so Radomljani stranka po okusu Maribora, na vseh 25 tekmah v prvi ligi so zmagali le enkrat. Maribor je v aktivnem nizu štirih zaporednih zmag, gol razlika znaša 14:1. Foto: Filip Barbalić

Mlinarji pričakujejo dvoboj z Mariborom v dobrem ozračju. Zadnja zmaga v Ajdovščini jim je utrdila samozavest. Na tej tekmi je zadel v polno tudi 17-letni Luka Kušić, eden najmlajših varovancev Makedonca Jugoslava Trenčovskega, ki bo imel v soboto skrb manj, saj pri gostih zaradi kazni rumenih kartonov ne bo najbolj vročega strelca Benjamina Tetteha. Zaradi kazni bo manjkal tudi litovski branilec Pijus Širvys. Navijači Maribora se sprašujejo, kdo bi lahko v napadu zamenjal Tetteha, z desetimi zadetki drugega strelca 1. SNL v tej sezoni. Orpheja Mbine na zadnji tekmi v Ljubljani ni bilo niti v kadru. V soboto bi lahko v 1. SNL debitiral 21-letni Ekvadorec Oscar Zambrano. Je zvezni igralec, nazadnje – pred dopinško kaznijo – je nastopal za Hull City, po tržni oceni Transfermarkta pa je najdražji igralec 1. SNL. Vreden je okrogla dva milijona evrov. Lahko bi tudi nastopil 34-letni Jean Michaël Seri iz Slonokoščene obale, ki se lahko pohvali s pestro in razkošno kariero v najmočnejših ligah na svetu.

Vrhunec kroga se obeta v Celju

Celjani so še enkrat več navdušili v Evropi. V četrtek so obrnili rezultat proti varšavski Legii (od 0:1 do 2:1) in dokazali, da zmorejo zmagovati tudi na tekmah, ko se Franko Kovačević ne vpiše med strelce. Rierova četa želi iti na novembrski počitek dobre volje in v nedeljo – z zadnjim dejanjem 1. SNL pred reprezentančnim premorom – premagati še Bravo. V tej sezoni mu je že podala učno uro sredi Ljubljane, bilo je kar 5:0.

Ko je Bravo na zadnjem gostovanju v Celju zmagal s 3:2, je bil Matej Poplatnik še napadalec ljubljanskega kluba. Foto: Jure Banfi

V veliko opozorilo pa je zadnje gostovanje mladega ljubljanskega kluba v knežjem mestu, ki je v začetku februarja zmagal s 3:2. Zanimivo je, da je takrat zmagoviti gol za Bravo v 76. minuti dosegel Matej Poplatnik, ki zdaj brani barve Celja.

1. SNL, 15. krog:

Petek, 7. november:

Sobota, 8. november:

Nedelja, 9. november:

Lestvica: