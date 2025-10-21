Dyche novi trener Nottingham Foresta

Sean Dyche je novi glavni trener angleškega nogometnega prvoligaša Nottingham Foresta, podpisal pa je pogodbo do leta 2027, je danes potrdil klub. Štiriinpetdesetletni nekdanji trener Burnleyja in Evertona je na trenerski klopi zamenjal Angeja Postecoglouja, potem ko je Avstralec v soboto dobil nogo po le 40 dneh na trenerskem mestu.

Sean Dyche bo postal tretji trener kluba to sezono, gre pa za njegovo prvo službo, odkar je na začetku leta zapustil Everton.

Njegova prva tekma na trenerski klopi bo četrtkova tekam evropske lige doma proti Portu.

