Avtor:
STA

Torek,
9. 9. 2025,
8.21

Premier League Nuno Espirito Santo Nottingham Forest

Torek, 9. 9. 2025, 8.21

Nottingham Forest se je razšel s trenerjem Espiritom Santom

Nuno Espirito Santo | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Angleški nogometni prvoligaš Nottingham Forest je danes zgodaj zjutraj odpustil glavnega trenerja Nuna Espirita Santa, s čimer je Portugalec postal prvi trener angleške premier league, ki je to sezono izgubil službo. Enainpetdesetletnik je prevzel vodenje decembra 2023 kot naslednik Steva Cooperja ter klub rešil pred izpadom.

"Klub se Nunu zahvaljuje za njegov prispevek v zelo uspešni dobi," je med drugim zapisano v klubski izjavi, objavljeni malo po polnoči.

Portugalec je bil glavni trener 21 mesecev, a je pred dvema tednoma dejal, da se je njegov odnos z lastnikom kluba, grškim milijarderjem Evangelosom Marinakisom, poslabšal.

Klub je v prejšnji sezoni končal na sedmem mestu v prvenstvu, kar je najvišji dosežek po sezoni 1994/95.

To mu je zagotovilo mesto v Evropi po 30 letih; Forest je namesto v konferenčni ligi dobil priložnost v evropski ligi, potem ko je Crystal Palace zaradi kršitve pravil Uefe o lastništvu več klubov nazadoval v nižji rang.

"Klub se Nunu zahvaljuje za njegov prispevek v zelo uspešnem obdobju na City Groundu, zlasti za njegovo vlogo v sezoni 2024/25, ki se je bomo za vedno lepo spominjali v zgodovini kluba," so v vodstvu še zapisali v izjavi za javnost.

Espirito Santo je junija sicer podaljšal pogodbo do leta 2028. Nottingham je po treh tekmah s štirimi točkami deseti v ligi, v soboto pa se bo v gosteh pomeril z drugouvrščenim Arsenalom.

Britanski mediji poročajo, da so se pogovori o imenovanju naslednika hitro začeli, med kandidati pa naj bi bili nekdanji trener Tottenhama Ange Postecoglou, Oliver Glasner iz Crystal Palacea in Andoni Iraola iz Bournemoutha.

