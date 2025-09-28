Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
28. 9. 2025,
8.35

Nedelja, 28. 9. 2025, 8.35

MotoGP

Marc Marquez do sedmega naslova pet dirk pred koncem

STA

Marc Marquez | Foto Reuters

Foto: Reuters

Marc Marquez se je po letu 2019 spet vrnil na prestol motoGP. Svoj sedmi naslov svetovnega prvaka je osvojil pet dirk pred koncem, potem ko je na VN Japonske v Motegiju zasedel drugo mesto. Premagal ga je le njegov sotekmovalec pri Ducatiju Francesco Bagnaia, ki se je veselil svoje druge zmage v sezoni.

Marcu Marquezu je že drugo mesto zagotavljalo naslov, ne glede na to, na katero mesto se bo uvrsti njegov najbližji zasledovalec v skupnem seštevku, brat Alex. Ta je v Motegiju zasedel šesto mesto.

Marc Marquez | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Marquez se je s sedmimi naslovi izenačil z italijansko motociklistično legendo Valentinom Rossijem.

Joan Mir na hondi je na Japonskem končal na tretjem mestu, sledil mu je Marco Bezzecchi na aprilii.

