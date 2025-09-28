Marc Marquez do sedmega naslova pet dirk pred koncem

Marc Marquez se je po letu 2019 spet vrnil na prestol motoGP. Svoj sedmi naslov svetovnega prvaka je osvojil pet dirk pred koncem, potem ko je na VN Japonske v Motegiju zasedel drugo mesto. Premagal ga je le njegov sotekmovalec pri Ducatiju Francesco Bagnaia, ki se je veselil svoje druge zmage v sezoni.

Marcu Marquezu je že drugo mesto zagotavljalo naslov, ne glede na to, na katero mesto se bo uvrsti njegov najbližji zasledovalec v skupnem seštevku, brat Alex. Ta je v Motegiju zasedel šesto mesto.

Foto: Guliverimage

Marquez se je s sedmimi naslovi izenačil z italijansko motociklistično legendo Valentinom Rossijem.

Joan Mir na hondi je na Japonskem končal na tretjem mestu, sledil mu je Marco Bezzecchi na aprilii.

