Bagnaia osvojil prvo startno mesto, Marc Marquez tretje

Italijanski motociklist Francesco Bagnaia (Ducati) je osvojil prvo startno mesto na dirki za veliko nagrado Japonske, 17. od 22 dirk v sezoni svetovnega prvenstva v kraljevem razredu motoGP. Njegov španski moštveni kolega Marc Marquez, ki lahko ta konec tedna osvoji sedmi naslov svetovnega prvaka, bo startal s tretjega mesta.

Po več tednih težav je dvakratni svetovni prvak Franceso Bagnaia (2022, 2023) presenetil, ko je podrl rekord dirkališča Motegi in osvojil svoj drugi "pole position" v sezoni, 26. v karieri.

"Trdo delo se končno obrestuje. Z motorjem sem se počutil dobro. Med treningom to jutro sem bil v dobri formi, med kvalifikacijami pa je bilo neverjetno. Na dirki se bo odvijal velik boj," je ocenil Torinčan.

Drugo mesto je nenadejano osvojil Španec Joan Mir, ki je blestel na domačem terenu svojega proizvajalca Honde, ki je lastnik steze Motegi. To je bil njegov najboljši kvalifikacijski rezultat po VN Portugalske leta 2022, kar kaže na znaten napredek njegovega motocikla.

Marc Marquez, vodilni v svetovnem prvenstvu, si je zagotovil mesto v prvi vrsti, čeprav se je od začetka vikenda nekoliko mučil.

"Moj cilj je bil, da sem na startu v prvi vrsti. Imel sem nekaj težav, a sem se počutil vedno bolje. Na koncu je boj za naslov prvaka velik cilj, zato bomo videli, kako se bodo odvijale dirke, saj bodo drugi tekmovalci razmišljali le o zmagi in ne o prvenstvu," je menil Katalonec.

Njegov brat Alex Marquez (Ducati-Gresini) je edini, ki mu še lahko prepreči osvojitev sedmega naslova, startal bo šele z osmega mesta.

Marc Marquez mora ta konec tedna v Motegiju osvojiti tri točke več kot njegov brat, da bi postal prvak in se pridružil italijanski legendi Valentinu Rossiju s sedmimi svetovnimi naslovi v kraljevem razredu motociklizma.

