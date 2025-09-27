Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Sobota,
27. 9. 2025,
8.16

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
VN Japonske Marc Marquez Francesco Bagnaia

Sobota, 27. 9. 2025, 8.16

13 minut

Motociklizem, velika nagrada Japonske

Bagnaia osvojil prvo startno mesto, Marc Marquez tretje

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Francesco Bagnaia | Francesco Bagnaia bo na VN Japonske startal s prvega startnega mesta. | Foto Guliverimage

Francesco Bagnaia bo na VN Japonske startal s prvega startnega mesta.

Foto: Guliverimage

Italijanski motociklist Francesco Bagnaia (Ducati) je osvojil prvo startno mesto na dirki za veliko nagrado Japonske, 17. od 22 dirk v sezoni svetovnega prvenstva v kraljevem razredu motoGP. Njegov španski moštveni kolega Marc Marquez, ki lahko ta konec tedna osvoji sedmi naslov svetovnega prvaka, bo startal s tretjega mesta.

Po več tednih težav je dvakratni svetovni prvak Franceso Bagnaia (2022, 2023) presenetil, ko je podrl rekord dirkališča Motegi in osvojil svoj drugi "pole position" v sezoni, 26. v karieri.

"Trdo delo se končno obrestuje. Z motorjem sem se počutil dobro. Med treningom to jutro sem bil v dobri formi, med kvalifikacijami pa je bilo neverjetno. Na dirki se bo odvijal velik boj," je ocenil Torinčan.

Drugo mesto je nenadejano osvojil Španec Joan Mir, ki je blestel na domačem terenu svojega proizvajalca Honde, ki je lastnik steze Motegi. To je bil njegov najboljši kvalifikacijski rezultat po VN Portugalske leta 2022, kar kaže na znaten napredek njegovega motocikla.

Marc Marquez, vodilni v svetovnem prvenstvu, si je zagotovil mesto v prvi vrsti, čeprav se je od začetka vikenda nekoliko mučil.

"Moj cilj je bil, da sem na startu v prvi vrsti. Imel sem nekaj težav, a sem se počutil vedno bolje. Na koncu je boj za naslov prvaka velik cilj, zato bomo videli, kako se bodo odvijale dirke, saj bodo drugi tekmovalci razmišljali le o zmagi in ne o prvenstvu," je menil Katalonec.

Njegov brat Alex Marquez (Ducati-Gresini) je edini, ki mu še lahko prepreči osvojitev sedmega naslova, startal bo šele z osmega mesta.

Marc Marquez mora ta konec tedna v Motegiju osvojiti tri točke več kot njegov brat, da bi postal prvak in se pridružil italijanski legendi Valentinu Rossiju s sedmimi svetovnimi naslovi v kraljevem razredu motociklizma.

Preberite še:

Flavia Penetta
Sportal Flavia Pennetta in Francesco Bagnaia med prvimi nosilci olimpijske bakle

VN Japonske Marc Marquez Francesco Bagnaia
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.