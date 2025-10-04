Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
4. 10. 2025,
7.43

1 ura, 16 minut

Marc Marquez MotoGP Marco Bezzecchi

MotoGP, VN Indonezije (kvalifikacije)

Marco Bezzecchi podrl rekord kroga v Indoneziji, prvak Marc Marquez šele deveti

STA

Marco Bezzecchi je v kvalifikacijah na dirkališču Mandalika v Indoneziji dosegel najhitrejši čas.

Marco Bezzecchi je v kvalifikacijah na dirkališču Mandalika v Indoneziji dosegel najhitrejši čas.

Foto: Reuters

Italijanski motociklist Marco Bezzecchi (Aprilia) bo današnjo sprintersko dirko svetovnega prvenstva in nedeljsko veliko nagrado začel z najboljšega startnega položaja. Bezzecchi je v kvalifikacijah na dirkališču Mandalika v Indoneziji dosegel najhitrejši čas, svetovni prvak za to sezono Španec Marc Marquez (Ducati) je bil šele deveti.

Marco Bezzecchi je podrl rekord kroga, za njim sta se zvrstila Španca Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) in Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse).

Marc Marquez (Ducati), ki je prejšnji teden na Japonskem sedmič postal svetovni prvak v motoGP, je dosegel le deveti najhitrejši čas, skoraj sekundo za Bezzecchijem. Drugi tovarniški Ducatijev voznik, Italijan Francesco Bagnaia, se sploh ni uvrstil v drugo četrtino in bo startal s 16. mesta.

Marc Marquez, ki se še vedno kopa v slavi svojega sedmega naslova, bo v sprintu, ki se bo danes začel ob 9. uri po slovenskem času, in na nedeljski dirki za VN (ob 9.00) startal le iz tretje vrste.

Medtem ko je Marc Marquez že prvak, se njegov mlajši brat Alex Marquez (Ducati-Gresini) in Bagnaia še borita za drugo mesto, saj je do konca prvenstva še pet dirk.

Marc Marquez
Francesco Bagnaia
Marc Marquez MotoGP Marco Bezzecchi
