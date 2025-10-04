Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
4. 10. 2025,
MotoGP, VN Indonezije (sprinterska dirka)

Bezzecchi zmagovalec sprinterske dirke v Indoneziji

STA

Marco Bezzecchi je bil v soboto najhitrejši v Indoneziji. | Foto Reuters

Marco Bezzecchi je bil v soboto najhitrejši v Indoneziji.

Foto: Reuters

Italijan Marco Bezzecchi z aprilio je zmagovalec sprinterske preizkušnje za veliko nagrado Indonezije na dirkališču Mandalika. Najboljši v kvalifikacijah je sicer slabo startal, a nato odlično nadaljeval in v zadnjem krogu prehitel Španca Fermina Aldeguerja na ducatiju, ki je vodil od starta, na koncu pa se moral zadovoljiti z drugim mestom. Na dirki presenečenj je bil tretji še en voznik aprilie in še en Španec Raul Fernandez.

Italijan Marco Bezzecchi je blestel na treningih in kvalifikacijah, si privozil najboljši startni položaj, a zelo slabo startal. Padel je na osmo mesto, toda nato iz kroga v krog pridobival mesta, pol kroga pred koncem pa s tveganim manevrom poznega zaviranja prehitel Aldegauerja, ki je bil na pragu prve zmage, s katero bi pri 20. letih postal najmlajši zmagovalec sprinterske dirke.

"Ne vem, kaj točno se je zgodilo na startu, moramo še analizirati. Po njem nisem verjel, da lahko še zmagam, a nisem obupal. Prehiteval sem tekmece in po fantastičnem zadnjem krogu se je zgodilo nekaj neverjetnega," je bil zadovoljen Bezzecchi.

Moštvo svetovnega prvaka Marca Marqueza, Ducati, ni imel svojega dneva. Marquez, ki si je nov naslov svetovnega prvenstva zagotovil na prejšnji dirki v Motegiju, in Francesco Bagnaia sta bila neprepričljiva že v kvalifikacijah, Španec je startal z devetega, Italijan pa s 14. mesta.

Marco Bezzecchi | Foto: Reuters Foto: Reuters

Na koncu je Marquez pristal na sedmem mestu, med dirko je dobil tudi kazen podaljšanega kroga, ker je s proge izrinil Alexa Rinsa, Bagnaia je ostal na 14. mestu.

Alex Marquez, Marcov brat, je bil tokrat četrti, zaradi padcev pa dirke nista končala Francoza Fabio Quartararo in Johann Zarco.

