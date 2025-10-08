Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Kansai Helios ABA 2

Druga liga ABA

Kansai Helios z zmago začel ligo Aba 2

ABA2: Kansai Helios - Sloboda Tuzla | Foto Kansai Helios/Maruša Kavčič

Foto: Kansai Helios/Maruša Kavčič

Košarkarji Kansai Heliosa so z zmago začeli novo sezono v ligi Aba 2. V domači dvorani so premagali Slobodo Tuzlo z 82:80 (17:24, 35:36, 54:67).

Domžalčani so edini slovenski predstavnik v drugoligaškem regionalnem tekmovanju, ki poteka po spremenjenem sistemu. V njem nastopa 16 klubov, ki so razdeljeni v štiri podskupine s skupno lestvico. Kansai Helios je v podskupini 2 s Širokim Brijegom, Podgorico in MZT Skopjem.

Vsaka ekipa bo odigrala osem tekem rednega dela; dve proti tekmecema iz svoje podskupine ter še po dve doma in v gosteh z ekipami iz preostalih treh podskupin. Najboljših osem po rednem delu si bo zagotovilo končnico.

Kansai Helios je do zmage prišel kljub zaostanku 17 točk sredi tretje četrtine. V vodstvo se je prebil v zadnjih minutah tekme, dve točki pa mu je zagotovil Alen Malovčić s tremi točkami v zadnje pol minute srečanja.

Najboljši strelci pri domačih so bili Jan Zemljić z 19 točkami, Alen Malovčić in Lenart Sirc, ki sta jih zbrala 15, ter Blaž Mahkovic (13).

Zasedba trenerja Jureta Močnika bo naslednjo tekmo igrala 22. oktobra v Banjaluki.

Kansai Helios ABA 2
