Hrvaški košarkarski klub Cibona je danes izstopil iz regionalne lige Aba 2, v kateri nastopa tudi slovenski Kansai Helios Domžale, je sporočil klub iz Zagreba. Odločitev je vodstvo kluba sprejelo po odločitvi skupščine, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina in srbska Tanjug.

"Odločitev je bila sprejeta po podrobni in celoviti analizi športnih, organizacijskih in finančnih okoliščin ter pregledu širšega konteksta, v katerem se klub nahaja," so sporočili iz zagrebškega kluba.

"V razpravi so sodelovali predstavniki vseh organov kluba, ki so se strinjali, da je v tem trenutku prednostna naloga kluba nadaljnja krepitev športnega sistema, razvoj mladih igralcev in stabilizacija celotnega klubskega projekta," so še zapisali.

V klubu poudarjajo, da je bila odločitev sprejeta izključno znotraj Cibone, ki se bo po izstopu zdaj posvetila domačim tekmovanjem, hrvaški ligi in pokalu, ter Fibinem evropskem pokalu.

Cibona bi morala tekmo prvega kroga letošnje sezone lige Aba 2 igrati v ponedeljek proti ekipi TFT Mozzart iz Skopja.

