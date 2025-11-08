Marco Bezzecchi s prvega startnega mesta na VN Portugalske

Marco Bezzecchi (Aprilia) je zmagovalec kvalifikacij na veliki nagradi Portugalske za svetovni prvenstvo v kraljevem razredu motoGP. Na dirkališču Portimao, vlažnem zaradi nočnega dežja, je Italijan končal pred Špancem Pedrom Acosto (KTM) in Francozom Fabiem Quartararojem (Yamaha).

Italijan Pecco Bagnaia (Ducati) je kvalifikacije končal na četrtem mestu, pred Špancem Alexom Marquezom (Team Gresini).

"Zelo sem zadovoljen s prvim startnim položajem. Zahvaljujem se vsem fantom v ekipi. Motor je boljši kot včeraj, lahko pa se celo malo izboljšamo. Danes bom v sprintu poskušal dobro startati, vendar bo težko, ker je veliko hitrih motociklistov," je takoj po kvalifikacijah dejal Marco Bezzecchi.

Ob 16. uri se bo danes začela sprinterska dirka, v nedeljo ob 14. uri pa bo Portimao gostil še običajno tekmo za VN Portugalske v razredu motoGP.

