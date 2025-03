Koalicijske stranke so danes v državni zbor vložile novelo zakona, ki predvideva, da bodo do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP) upravičene tudi samske ženske ter ženske v istospolnih zvezah. Pri ginekologu bodo lahko podale zahtevo za oploditev z biomedicinsko pomočjo, ki bo nato izvedena po enakem postopku kot pri heterospolnih parih.

Koalicijske stranke Levica, Gibanje Svoboda in Socialni demokrati so v državni zbor vložile novelo zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Še pred tem, novembra lani, je ustavno sodišče presodilo, da so členi zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP), po katerih samske ženske in ženske v istospolnih zakonskih zvezah ali zunajzakonski skupnosti niso upravičene do umetne oploditve, neskladni z ustavo.

Vatovec: Uporabljali bomo zakon, ki bo omogočal dostop vsem, brez diskriminacije in razlikovanj

Vodja poslanske skupine Levica in prvopodpisani pod novelo zakona Matej Tašner Vatovec, ki je s skupino poslancev na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti omenjenega zakona oktobra 2020, se je nato zavzel, da so uskladili besedilo zakona s številnimi deležniki in odpravili diskriminacijo. "To smo delali tri oziroma štiri mesece in usklajevali besedilo zakona s številnimi deležniki, tudi z ministrstvom za zdravje in drugimi, ki delajo na tem področju," je povedal na novinarski konferenci.

Vodja poslanske skupine Levica in prvopodpisani pod novelo zakona Matej Tašner Vatovec. Foto: STA ,

Samske ženske in ženske v istospolnih zvezah bodo tako lahko pri ginekologu podale zahtevo za oploditev z biomedicinsko pomočjo, ki bo nato izvedena po enakem postopku kot pri dozdajšnjih upravičenih, torej heterospolnih parih. Tašner Vatovec je še povedal, "da zakon ne more popraviti krivice, ki se je zgodila vsem ženskam, ki so želele zanositi, a jim je bila ta možnost odvzeta. Verjamem pa, da bomo lahko kot družba, pa čeprav po 25 letih, uporabljali zakon, ki bo omogočal dostop vsem, brez diskriminacije in razlikovanj".