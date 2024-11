Slovenski škofje obžalujejo najnovejšo odločitev ustavnega sodišča, po kateri bodo samske ženske in ženske v istospolnih zvezah upravičene do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. "To odločitev razumemo kot nadaljnji korak k razgradnji ideala družine kot osnovnega gradnika naše družbe," so zapisali pri Slovenski škofovski konferenci.