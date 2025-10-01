Trpljenje Jake Bijola na Otoku, Korošec v enem stavku pojasnil vse

To poletje se izmed nosilcev igre slovenske reprezentance v Anglijo ni preselil le Benjamin Šeško, ampak tudi Jaka Bijol. Dirigent slovenske obrambe je pričakoval, da bo pri Leeds Unitedu deležen večje minutaže, a za zdaj ne more biti zadovoljen z razpletom. Sooča se z ogromnim pomanjkanjem minut, še vedno sploh ni zaigral v angleškem prvenstvu. Kako vse skupaj doživlja njegov selektor Matjaž Kek?

Lani je navduševal na evropskem prvenstvu, kjer si je za svoje nastope prislužil visoke ocene, na tisoče slovenskih navijačev pa je evforično prepevalo pesem, ki so jo posvetili neustrašnemu Korošcu. Dobro leto po Euru 2024, za zdaj vrhuncu njegove kariere, se je za ogromne denarje iz Italije, kjer je bil obrambni steber Udineseja, preselil na Otok. Uresničil je otroške želje, a ne povsem. Čeprav je sklenil dogovor z Leeds Unitedom, otoška javnost pa ga je predstavljala kot veliko in pomembno okrepitev, še vedno ni dočakal tistega, po čemer je najbolj hrepenel. To je nastop v angleškem prvenstvu, v tekmovanju, ki je zaradi marsičesa obnorelo nogometni svet.

Kek: Jaka je specifika

Petinšestdesetkratni slovenski reprezentant je za zdaj edini nastop za Leeds na uradni tekmi vknjižil v ligaškem angleškem pokalu. Foto: Aleš Fevžer Da mu pomanjkanje igralnih minut, eno največjih, odkar je postal profesionalni nogometaš, ne prinaša nič dobrega, po svoje dokazujejo tudi rezultati reprezentance. Lani je Slovenija na Euru 2024 v 390 minutah prejela le dva zadetka, v najnovejšem kvalifikacijskem ciklusu pa se je mreža njegovega tesnega sodelavca Jana Oblaka zatresla že petkrat. Razlika je očitna, zato si lahko slovenska javnost le želi, da bi se Jaka Bijol čim prej zasidral v začetni enajsterici Leeds Uniteda.

"Jaka je specifika. Bil je figura Udineseja in s svojo kakovostjo kot tudi izvedbo na Euru 2024 prišel do ravni, ki jo predstavljata Leeds United in Premier League. Potem pa se ti zgodi, da v določenem trenutku zaradi različnih stvari, predvsem gre za rdeči karton iz Italije (na zadnji tekmi v dresu Udineseja v prejšnji sezoni je prejel rdeči karton, zaradi katerega je moral počivati tudi v uvodnem krogu angleškega prvenstva, op. p.), na začetku sezone nisi v načrtih trenerja. Ekipa začne igrati dobro in kaj boš potem menjal? Zraven pride še tista nesrečna tekma v pokalu (Jaka Bijol je za Leeds zaigral le v ligaškem pokalu, kjer pa je nepričakovano izpadel proti Sheffield Wednesdayu, op. p.), nekatere stvari so se kar zložile, a velja isto kot pri Beniju (Benjaminu Šešku, op. p,). Tako po kvaliteti kot tudi njegovem karakterju, njegovem sprejemanju zadev v krutem svetu profesionalizma v športu, je jasno, da bo dočakal svoj trenutek," je prepričan, da bosta Benjamin Šeško kot tudi Jaka Bijol v nadaljevanju sezone le dočakala tisto, kar bi ju na Otoku najbolj osrečevalo. To pa so zadetki in boljši rezultati Uniteda pri Šešku ter redni nastopi v angleškem prvenstvu pri Bijolu.

Pred začetkom sezone je odigral kar nekaj prijateljskih tekem za Leeds United, tudi proti Villarrealu. Foto: Guliverimage

"Prepričan sem, da bo tudi Jaka prišel skozi. Seveda pa je tu filter izredno gost. Da prideš tu skozi, moraš biti tako mentalno kot tudi fizično na najvišjem možnem nivoju. Jaka mi je pred tremi tedni dobro rekel. Rekel je: 'Premier League, to pa je nekaj posebnega. To pa je nekaj drugače.' Na to se morajo čim prej navaditi in se temu prilagoditi, v določenem trenutku pa imeti tudi malce sreče, da si v pravem trenutku na pravem mestu," je selektor Matjaž Kek prepričan, da bo Jaki Bijolu lažje, ko ga bo naprej potegnila tudi ekipa. "Ni pa enostavno, če prideš iz redne minutaže na klop, pa si zdrav in željan dokazovanja. Treba bo počakati na svoj trenutek," ostaja Mariborčan optimist, da se bo trpljenje Bijola, kakršnega ni bil vajen v svoji profesionalni karieri, kmalu končalo.

Skozi reprezentanco dokazati, kako nekdo nima prav

Lani je Matjaž Kek Slovenijo popeljal do osmine finala Eura 2024, letos pa jo želi na SP 2026. Foto: Guliverimage Morda tudi s pomočjo reprezentance, v kateri ima Bijol še naprej rezervirano mesto v osrednjem delu slovenske obrambe.

"Slovenija v danem trenutku nima na razpolago 50 igralcev, da bi lahko zarotirala nekaj novih imen. Nekaj povratnikov je v kadru (Blaž Kramer in Nejc Gradišar v napadu, op. p.), to pa zaradi tega, ker imajo nekateri težave s poškodbami. Kar se tiče Slovenije, ni bilo nikoli idealno glede minutaž igralcev v klubih. A dejansko se nam dogaja, da je preveč igralcev, ki niso v tisti formi oz. nimajo želene minutaže. Tako smo lahko zaskrbljeni zaradi Šeška, Bijola, Stojanovića … Zdaj pa je tu grb, zastava. V reprezentanci pričakujem več 'inata', da bi znali igralci odmisliti te vsakdanje težave, ki jih spremljajo, in da bi ravno skozi reprezentanco, ki je že marsikoga vrnila na zemljevid, dokazali, da nekdo nima prav. To je moj pogled," je prepričan, da bi lahko Bijol prek reprezentančnega dresa poslal dovolj konkretno sporočilo svojemu trenerju pri Leedsu, česa vse je še vedno zmožen, če lahko nastopa od prve minute.

Nemoč Jana Oblaka in Jake Bijola, tesnih sodelavcev v obrambni vrsti Slovenije, na zadnjem gostovanju v Baslu (0:3) Foto: Guliverimage

Slovenija bo ta mesec potrebovala odločen odgovor tistih nogometašev, ki v klubih ne igrajo v najboljši formi ali pa so naleteli na številne ovire. Eden izmed njih je tudi Jaka Bijol. Cilj Slovenije je dobro znan, Kekova četa bo poskušala premagati tako Kosovo (10. oktobra v Prištini) kot tudi Švico (13. oktobra v Ljubljani).

"To sta odločilni tekmi, ki bosta nakazali, v katero smer se bodo, kar se tiče Slovenije, odvijale kvalifikacije. Z vsem spoštovanjem do reprezentance Kosova, ki je z rezultatom proti Švedski že dokazala svojo kakovost (zmaga Kosova z 2:0, op. p.), moraš, če hočeš kaj več, takšne tekme dobiti," cilja Slovenija na tekmah v Prištini in Ljubljani na maksimalnih šest točk, ki bi Kekovo četo dvignile na lestvici.