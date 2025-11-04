Pozabite Trumpa, ta mladenič je prihodnost, trdijo nekateri. Kaj to pomeni za Slovenijo?

Ime Nick Fuentes verjetno veliki večini Slovencev ne pomeni nič. Drugače je v ZDA, kjer je v zadnjih dnevih postal skoraj medijska zgodba številka ena. Za komaj 27-letnega Fuentesa, ki je navdušen nad Adolfom Hitlerjem in ne skriva svojega protijudovstva, so nekateri celo prepričani, da lahko odloči ameriške volitve leta 2028 in da so njegovi privrženci, imenovani grojperji (groypers v izvirniku), prihodnost republikanske stranke. Tako kot na drugi strani številni vidijo Zohrana Mamdanija kot prihodnost demokratske stranke.

V ZDA zadnje dneve precej odmeva intervju, ki ga je z Nickom Fuentesom imel nekdanji televizijski voditelj na Fox News in zdajšnji desni vplivnež Tucker Carlson. Zavihralo je, zlasti na družbenih omrežjih, zato, ker je Fuentes odkrit antisemit in navdušenec nad Adolfom Hitlerjem. V intervjuju s Carlsonom pa smo lahko izvedeli, da je navdušen tudi nad sovjetskim voditeljem Stalinom.

Tuckerjevi sporni intervjuvanci

Seveda to ni prvi sporni intervju, ki ga je imel Carlson po odhodu s Fox News. Pred meseci je tako gostil ljubiteljskega psevdozgodovinarja Darryla Cooperja, ki mu očitajo simpatije do nacizma in Hitlerja. Cooper se je vtisnil v spomin še zlasti z izjavo, da je bil po njegovem v času pred in med drugo svetovno vojno glavni zlobnež britanski premier Winston Churchill in ne Hitler.

Pa tudi za samega Carlsona ugotavljajo, da je postal vse bolj antisemitski in je vse nenaklonjen Izraelu. Tako za številne njegov intervju s Fuentesom ni presenečenje. Nekateri politični analitiki tudi trdijo, da je v ozadju Carlsonovega intervjuja s Fuentesom sam podpredsednik ZDA J. D. Vance, ki naj bi tesno sodeloval s Carlsonom.

Pakt o nenapadanju z Vanceom?

Carlsonov intervju s Fuentesom naj bi bil tako nekakšna ponujena roka sodelovanja oziroma poskus sklenitve pakta o nenapadanju med Fuentesom in Vanceom. Tudi podpredsednik ZDA je namreč na tarči rasistično navdahnjenega Fuentesa, in sicer zaradi svoje indijske žene Uši Čilikuri. Poleg protijudovskega vzdušja, ki je zavladalo v delu ameriške republikanske desnice, je namreč v vzponu tudi protiindijstvo.

Nekdanji voditelj Fox News Tucker Carlson po odhodu z omenjene televizije buri duhove z odmevnimi intervjuji. Februarja 2024 je Carlson, ki velja za občudovalca Putinove Rusije, v Moskvi intervjuval ruskega predsednika Vladimirja Putina. Zadnje čase je Carlson tudi velik kritik Izraela, nekateri mu tudi očitajo antisemitizem. Tudi zaradi intervjuja s Fuentesom se je nanj vsul plaz kritik. Foto: AP / Guliverimage

Protiindijstvo je bilo v veliki meri tudi v ozadju spora o H1-B vizumu, ki je dvigalo prah zlasti konec lanskega in v začetku letošnjega leta. Prav na podlagi tega vizuma so v ZDA prišli številni Indijci, ki delajo v tehnološkem sektorju.

Najstniški politični aktivist

Fuentes, ki je po očetu tudi delno mehiškega rodu (ima pa tudi irske in italijanske prednike), je zajadral v politični aktivizem leta 2016. Menda zaradi navdušenja nad Donaldom Trumpom. Avgusta 2017 je sodeloval na shodu belih nacionalistov in radikalne desnice v Charlottesvillu v Virginiji. Takrat je bil glavna zvezda t. i. alternativne desnice oziroma alt-right še Richard Spencer.

Bil je tudi govornik na shodih pred pohodom Trumpovih privržencev na Kapitol 6. januarja 2021. Napada na kongres so se udeležili številni njegovi mladi privrženci, ki so leta 2019 dobili vzdevek groypers oziroma grojperji. Svoje privržence nabira s pomočjo družbenih omrežjih. Svoje oddaje, ki jih predvaja na internetu od leta 2016, je naprej snemal v kleti hiše svojih staršev.

Fuentesovi grojperji proti Charlieju Kirku

Že leta 2019 so njegovi grojperji motili prireditve, ki jih je organiziral konservativni aktivist Charlie Kirk. Fuentes je bil velik Kirkov sovražnik, ker je menil, da je preveč naklonjen Izraelu in premalo nasprotuje priseljevanju. Pozneje naj bi bil Kirk prav zaradi velikega pritiska grojperjev, ki so postali vse bolj vplivni na ameriški desnici, bolj oster do priseljevanja in tudi skušal biti bolj kritičen do Izraela.

Spor med republikanci glede intervjuja s Fuentesom:

Prav zaradi sporov med Fuentesovimi grojperji in Kirkom so nekateri po atentatu na Kirka ugibali, ali je morda nanj streljal kdo od grojperjev. Vsaj po dozdajšnjih podatkih Tyler Robinson, ki je osumljen atentata na Kirka, ni kakšen desničarski Fuentesov privrženec, ampak ima levičarska politična stališča.

Fuentes tarča atentatorja

Po atentatu na Kirka, ki je bil zunaj ZDA pred smrtjo skoraj popolnoma neznan, se je zdelo, da bo ob njem vzniknil nekakšen kult mrtvega mladega junaka, ki bo politično koristil republikancem oziroma trumpistom. A bolj kot mrtvi Kirk je za zdaj v ospredju njegov nasprotnik Fuentes. Ta je bil pred slabim letom tudi sam tarča atentatorja.

Potem ko se je Fuentes na omrežju X javno norčeval iz zagovornikov oziroma zagovornic pravice do splava s čivkom "Your body, my choice. Forever. (sl. Tvoje telo, moja izbira. Za vekomaj.)" je nekdo javno objavil naslov njegovega prebivališča. 18. decembra je pred njegovo hišo prišel 24-letni John Lyons, oborožen s pištolo in samostrelom.

Policija ubije Lyonsa

Lyons je pred tem v nekem drugem mestu ubil neko žensko in dva njena odrasla otroka. Pred vhodom v hišo, kjer živi Fuentes, je postavljena videokamera. Ta je posnela oboroženega moškega pred vrati. Lyonsu ni uspelo priti v Fuentesovo hišo, medtem je prišla tudi policija. Lyons je nato vdrl v sosednjo hišo in tam ubil dva psa, preden so ga ustrelili policisti.

Oboroženi John Lyons pred vrati hiše, v kateri živi Fuentes:

Fuentesov odnos do Trumpa je vroče-hladen. Ko je Trump prvič kandidiral, je bil navdušen nad njim. Po izgubljenih volitvah 2020 je Fuentes spodbujal privržence k napadu na kongres. Novembra 2022 je Fuentes skupaj z glasbenikom Kanye Westom (zdaj Ye) šel na kosilo k Trumpu v Mar-a-Lago, kar je sprožilo burne odzive. Oglasil se je tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu in srečanje označil kot napako.

Trump je bil menda navdušen nad Fuentesom

Trump naj bi bil po drugi strani navdušen nad takrat 24-letnim Fuentesom, zlasti, ker naj bi stresal statistične podatke kot iz rokava in se spominjal podrobnosti njegovih govorov, ki jih je imel leta 2016.

Toda poleti 2024 je Fuentes svojim grojperjem naročil, naj na internetu pritisnejo na Trumpovo kampanjo, da bo ta šla bolj v desno – pri vprašanju rase in priseljencev. Že tedaj je Fuentes ostro napadal Vancea, tudi zato, ker je poročen z Indijko.

Grojperizacija republikanske stranke?

Letos se je Fuentesov vpliv samo povečeval, tako da nekateri politični analitiki (tako na levi kot desni strani) trdijo, da bodo njegovi grojperji prihodnost republikanske stranke in da imajo lahko izreden vpliv že na volitve leta 2028. Zaradi značilnosti ameriškega volilnega sistema so prav njegovi grojperji lahko jeziček na tehtnici.

Fuentes že dolgo javno napada Vancea. Očita mu, da je marioneta tehno milijarderja Petra Thiela. Vance je sicer tarča grojperjev tudi zato, ker je poročen z Indijko. Foto: Guliverimage

Ugibanja gredo tudi v smer, da lahko Fuentes s svojim vse močnejšim vplivom v republikanski stranki prepreči Vanceu, da bi ta leta 2028 postal republikanski predsedniški kandidat. Fuentes je že ostro napadel Vancea in mu zagrozil s svojimi privrženci na njegovih shodih in na primarnih volitvah, če se ne bo distanciral od Izraela oziroma od Judov.

Mladi republikanci in Izrael

Zaradi krepitve vpliva antisemitskega Fuentesa na desnici so se pojavili tudi očitki, da je Trumpova politika boja proti antisemitizmu dvolična. Zaradi protiizraelskih shodov študentov tako pritiska na liberalno usmerjene univerze, ne ukrepa pa proti antisemitizmu na desnici.

Morda Trump ne ukrepa, ker ima pred očmi tudi javnomnenjske podatke, da se med mladimi oziroma mlajšimi republikanci vse bolj krepi kritična drža do Izraela, ki je prišla do izraza zlasti v času izraelskega obleganja Gaze.