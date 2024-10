Zgražanje zaradi izjav zvezdnika o Palestincih: Vseeno mi je, da umirajo

Twitch, osrednja spletna platforma za prenose videoiger v živo, je ta teden začasno ukinil enega od profilov Američana Zacka Hoyta, znanega po vzdevku Asmongold, ki velja za enega najvplivnejših glasov v globalni subkulturi ljubiteljev videoiger. Razlog za to je bila izjava Hoyta o Palestincih, ki jih je med enim od prenosov v živo označil za "grozne ljudi" in dejal, da bi tudi sami počeli enake stvari, če bi imeli toliko bomb in orožja kot Izrael.

Hoyt oziroma Asmongold, ki je zaslovel z igranjem in komentiranjem izredno priljubljene videoigre World of Warcraft, v zadnjem obdobju pa ob videoigrah podaja tudi mnenje o aktualnih dogodkih, je med ponedeljkovim prenosom v živo odgovarjal na vprašanja gledalcev, ki so se med drugim dotaknila tudi Palestine oziroma dogajanja v Gazi od 7. oktobra 2023 dalje.

Ko je eden od gledalcev omenil domnevni genocid nad Palestinci, je Asmongold dejal:



"Če predpostavimo, da je genocid sistematično ubijanje skupine ljudi - oni imajo genocid zapisan v šeriatski zakonodaji. Ne, ne bom jokal zaradi dejstva, da se genocid dogaja ljudem, ki imajo izvajanje genocida v svojih zakonih. Vseeno mi je. Grozni ljudje so, to sploh ni vprašanje. Noro je, da ljudje tega ne vidijo. Sami bi počeli isto, če bi imeli toliko orožja in bomb, kot jih ima Izrael," je dejal v kamero.



"Ti ljudje niso vaši zavezniki, niso isti kot mi. Prihajajo iz slabše kulture, ki je grozna, ki ljudi pobija zaradi njihove identitete in je antiteza vsem vrednotam zahoda. V vseh pogledih gre za inferiorno kulturo," je nadaljeval Hoyt.

"Izredno si me razočaral"

Videoposnetek Asmongoldove izjave o Palestini je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, odzivi nanj pa so segali od zgražanja zaradi njegovih stališč do obtoževanja Hoyta, da so njegove izjave rasistične in da trivializira grozodejstva, ki se dogajajo v Palestini.

Obvestilo o začasni blokadi Asmongoldovega alternativnega računa na platformi Twitch z imenom zackrawwr. Foto: Posnetek zaslona

Nekateri so ga obtožili tudi licemerstva, saj se je pred letom dni po vdoru Hamasa v Izrael pritoževal nad uporabniki spletna in vplivneži, ki naj bi se čutili poklicane, da komentirajo konflikt, o katerem v resnici ne vedo nič ali zelo malo.

"Sem Palestinec in po ogledu tega videoposnetka sem v šoku," je dejal eden od uporabnikov družbenega omrežja X, ki je prav tako kot Asmongold ustvarjalec vsebin na Twitchu. "Upravičevanje genocida z domišljijskim scenarijem izvajanja genocida, ki bi se zgodil v vzporednem vesolju, je idiotsko. Asmongold, izredno si me razočaral," je zapisal drugi.

"Moja napaka"

Hoyt se je po plazu kritik za izrečeno "opravičil" na družbenem omrežju X, kjer je zapisal "Moja napaka". Dejal je tudi, da je bil glede Palestine nekoliko prevelik "kreten" in da si seveda nihče ne zasluži uničenega življenja, pa četudi so njihova dejanja ali stališča po njegovem mnenju nazadnjaška.

Opravičilo Asmongolda na družbenem omrežju X. Foto: Posnetek zaslona

Nekateri Asmongoldovi sledilci so opozorili, da se je Hoyt tako hitro najverjetneje opravičil zaradi ohranjanja dobrih odnosov z drugimi platformami, kjer je prav tako prisoten, v prvi vrsti YouTubom, kjer ima skoraj tri milijone sledilcev, z organizacijo One True King, prek katere ustvarja vsebine, in pa strankami računalniškega podjetja Star Forge, katerega solastnik je. Asmongold je sicer znan po tem, da se za svoje sicer ne tako redke kontroverzne izjave praviloma ne opravičuje.