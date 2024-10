Pod pismo, ki je bilo naslovljeno na izraelskega obrambnega ministra Yoava Galanta in ministra za strateške zadeve Rona Dermerja, sta se podpisala ameriški državni sekretar Anthony Blinken in ameriški minister za obrambo Lloyd Austin, poroča več ameriških in izraelskih medijev.

Kot Blinken in Austin v pismu opozarjata vplivna izraelska politika, se je dotok humanitarne pomoči v Gazo od letošnje pomladi več kot prepolovil, september pa je bil v tem oziru daleč najslabši mesec.

Kaj vse od Izraela zahtevajo ZDA?

V pismu, ki je nastalo 13. oktobra, so ZDA Izraelu postavile številne zahteve. Izrael mora prehod v Gazo vsak dan dopustiti vsaj 350 tovornim vozilom, ki prevažajo humanitarno pomoč, in odpreti najmanj še en koridor za dostavo humanitarne pomoči v Gazo.

Humanitarno pomoč v Gazo spuščajo tudi s padali. Foto: Reuters

Izrael mora med drugim, zahtevajo ZDA, v naslednjem mesecu vzpostaviti tudi mehanizem t. i. humanitarnih premorov, ki bi humanitarnim delavcem omogočili zagotavljanje ustrezne pomoči ljudem v Gazi, delom lokalnega prebivalstva zagotoviti zaščito pred prihajajočo zimo, prenehati s prisilnimi evakuacijami civilnega prebivalstva predelov Gaze, kjer to ni potrebno, in izboljšati varovanje oziroma zaščito konvojev vozil, ki prevažajo humanitarno pomoč.

Blinken in Austin Izrael v pismu pozivata tudi k vzpostavitvi novega komunikacijskega kanala med vladama Izraela in ZDA, prek katerega bi lahko tekla razprava in opozarjanje na civilne žrtve izraelskih vojaških operacij v Gazi in drugod.

Izrael ima 30 dni časa za izpolnitev ameriških zahtev, je še navedeno v pismu. Rok se torej izteče po predsedniških volitvah v ZDA, ki bodo 5. novembra.

Bi ZDA lahko celo ustavile dobavo orožja Izraelu?

Ameriško pismo Izraelu sicer med drugim očita, da je z zaostrovanjem vojaške aktivnosti v Gazi v zadnjem obdobju povzročil občutno poslabšanje humanitarnih razmer v Gazi.

V pismu je še pred seznamom zahtev, ki jih imajo Američani za Izrael, sicer zelo neposredno izraženo opozorilo, da morajo ZDA nenehno preverjati, ali se Izrael drži zagotovil glede omogočanja dostave humanitarne pomoči v Gazo, ki jih je dal že pred več kot pol leta.

Po mnenju nekaterih ameriških medijev, med drugim CNN in Washington Posta, gre pri tem za jasno opozorilo Izraelu, da bi v primeru neupoštevanja dogovora o humanitarni situaciji v Gazi ZDA lahko celo zaustavile ali omejile dobavo orožja (in druge vojaške pomoči) Izraelu.