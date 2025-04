"Žal ne spremljamo dovolj podrobno statistike destinacij in potovanj naših potnikov, da bi lahko podali natančen odgovor," pravijo na Letalske.si. Dodajajo, da se cene iz okoliških letališč za ZDA trenutno še niso spremenile, prav tako imajo bolj kot ne enako število povpraševanj za ZDA. Potniki, ki že imajo kupljene karte, se še ne zanimajo za odpovedi oziroma spremembe datuma ali destinacije.

Podobno tudi pri Turistični agenciji Sonček še ne zaznavajo sprememb, ki bi bile vezane na Trumpovo politiko in nove razmere, a dodajojo, da so prodali razmeroma malo turističnih aranžmajev za ZDA. Kljub temu opažajo, da je od epidemije covida-19 naprej za ZDA na splošno manj zanimanja. "Letos so 'in' Maldivi in Japonska," je povedala Nataša Jeza Kotnik iz službe za marketing.

V medijih objavljene analize kažejo, da Kanadčani že odpovedujejo rezervacije tako namestitev kot letov. Vendar pa se pojavljajo ocene, da si tudi vse manj Evropejcev želi obiskati ZDA, čeprav obseg odpovedi še ni dosegel tistih iz Kanade.

"Manj Evropejcev se odloča za hotele v ZDA," je za Bloomberg povedal Sébastien Bazin, izvršni direktor hotelskega velikana Accor. "Rezervacije evropskih gostov, ki bodo to poletje obiskali ZDA, so upadle za četrtino, čeprav so na splošno terminske rezervacije narasle za pet odstotkov," dodaja vodja družbe, ki upravlja z več kot pet tisoč hoteli. Kot pravi, se Evropejci v večji meri odločajo za potovanja v Kanado, Južno Ameriko in Egipt.

Načrti so se podrli

Delnice ameriških letalskih prevoznikov so zaradi govoric o novi zlati dobi še pred manj kot dvema mesecema na borzi dosegale rekordne vrednosti. Močno povpraševanje po potovanjih je spodbudilo pozitivne napovedi, omejene zmogljivosti v celotni panogi pa so povečale možnost večletnega razcveta dobička. Vendar pa so drakonske carine predsednika Donalda Trumpa in zatiranje državne porabe omajale ta optimizem, turisti in podjetja pa so zmanjšali porabo zaradi naraščajoče gospodarske negotovosti, napovedi odpuščanj ter strahu pred inflacijo. Zato so morali prevozniki temeljito oklestiti svoje napovedi dobička v prvem četrtletju.

Še več, z upadom povpraševanja so letalske družbe začele ukinjati lete, da bi se izognile znižanju cen in zaščitile marže. Če se povpraševanje ne bo okrepilo, so napovedi glede letalskih kapacitet do konca poletja precej mrakobne, je za Reuters povedal izvršni direktor United Airlines Scott Kirby.

Nesreče prispevale svoje

Poleg gospodarske negotovosti pa del odgovornosti za upad povpraševanja nosijo tudi varnostni incidenti v zadnjih mesecih. Zaskrbljenost glede varnosti letal je februarja dosegla najvišjo raven doslej, pogostost vprašanja v Googlovem brskalniku "Ali so letala sedaj varna?" pa je narasla za 900 odstotkov.

Upada tudi število poslovnih rezervacij. Po podatkih United Airlines se je marca število rezervacij potovanj, povezanih z vlado, prepolovilo, zmanjšana vladna poraba pa ima močan učinek na domači turizem. Po podatkih agencije Altour, specializirane za poslovna potovanja, so se rezervacije državnih podjetij in družb s področja finančnih storitev, obnovljivih virov energije, tehnologije in proizvodnje medletno zmanjšale za kar deset odstotkov.

Jezni Kanadčani

Letos naj bi ZDA obiskalo štiri milijone manj Kanadčanov kot lani, piše The Washington Post. Družba Air Canada je poročala, da so se rezervacije letov v ZDA za naslednjih šest mesecev zmanjšale za deset odstotkov v primerjavi z letom prej.

Sicer pregovorno prijazne Kanadčane je poleg carin in administrativnih ovir razsrdilo Trumpovo opletanje s priključitvijo, kar se že odraža v upadu letalskih in hotelskih rezervacij ter posledično zmanjševanju letalskih povezav. Po ocenah naj bi sicer ZDA letno obiskalo približno 20 milijonov Kanadčanov, s čimer so najbolj številčni obiskovalci in letno med obiski porabijo več kot 20 milijard dolarjev (18,12 milijard dolarjev).

Za Cheryl Stiefvater z otoka Vancouver je odpoved jesenskih načrtov o popotovanju po ZDA dejanje patriotizma, piše Washington Post. "To je pravzaprav nekakšna moralna izbira, tako se počutim. To je eden od načinov, kako se lahko kot kanadski državljani temu upremo," naj bi dodala.

Tudi sicer turistični delavci beležijo strm padec rezervacij in tudi odpovedi s strani Kanadčanov. Potovalna agencija Flight Center Travel Group Canada je februarja zabeležila 40-odstotno zmanjšanje turističnih rezervacij v ZDA v primerjavi z letom prej. Številni se raje odločajo za rezervacije drugje, denimo v Mehiki in na Karibih.

Za nekatera turistično razvita območja, kot je denimo Florida, bi upad prihodov kanadskih turistov lahko imel uničujoče posledice v kombinaciji z zmanjšanjem števila obiskovalcev iz Evrope, ki so najbrž zaskrbljeni tudi zaradi strogih vstopnih politik. V medijih tudi odmeva primer, ko so znanstveniku iz Francije zavrnili vstop v ZDA, potem ko so ugotovili, da je pošiljal besedila, kritična do Trumpa.