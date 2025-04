Pomembni dogodki dneva:



8.00 Kitajska: popuščanja ne bo, borili se bomo do konca

7.50 Azijske borze v zelenem – Tokio je eksplodiral

Donald Trump je v ponedeljek Kitajski zagrozil z novimi, 50-odstotnimi carinami na kitajski uvoz, potem ko je kitajska vlada na zadnji dvig Trumpovih carin prejšnji teden odgovorila s protiukrepi.

Yesterday, China issued Retaliatory Tariffs of 34%, on top of their already record setting Tariffs, Non-Monetary Tariffs, Illegal Subsidization of companies, and massive long term Currency Manipulation, despite my warning that any country that Retaliates against the U.S. by…