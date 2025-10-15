Znano je, kdo bo v predstavi z Rebeko Dremelj nadomestil Heleno Blagne

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda, 15. 10. 2025, 13.59

Helena Blagne, Rebeka Dremelj | Heleno Blagne bo v predstavi z Rebeko Dremelj zamenjala igralka Gorka Berden. | Foto Instagram/rebekadremelj

Heleno Blagne bo v predstavi z Rebeko Dremelj zamenjala igralka Gorka Berden.

Foto: Instagram/rebekadremelj

Rebeka Dremelj in Helena Blagne sta nameravali skupaj nastopiti v predstavi Šminka in sekirca, kar pa se ne bo zgodilo, saj je morala Blagne zaradi osebnih okoliščin sodelovanje odpovedati. Zdaj je znano, katera profesionalna slovenska igralka bo namesto Blagne odigrala njeno vlogo.

Potem ko je Helena Blagne v začetku oktobra sporočila, da zaradi nepredvidenih okoliščin ne bo mogla sodelovati v njuni novi predstavi Šminka in sekirca, ki sta jo pripravljali z Rebeko Dremelj, je slednja zdaj razkrila, kdo je profesionalna igralka, ki bo v predstavi nastopila v vlogi, ki jo je nameravala odigrati pevka Blagne. To je igralka Gorka Berden.

"To je to. Moja nova soigralka – prava profesionalka, ki je v enem tednu osvojila vse (in še mene). Super sva se ujeli in kljub vsem porodnim krčem bo tole ena res top predstava! Zelo se veseliva!" je ob videoposnetku, v katerem predstavi svojo novo soigralko, zapisala Dremelj.

V začetku oktobra se je z zapisom, v katerem ni razkrila razloga za odpoved svoje vloge v predstavi, oglasila tudi Blagne, ki je takrat zapisala: "Dragi moji, ljudje včasih skušamo zasnovati svoje kariere in življenja, ampak včasih nepredvidene okoliščine spremenijo tok naših načrtov. Žal sem morala sprejeti odločitev, da zaradi višje sile in nepredvidenih okoliščin ne bom mogla sodelovati v predstavi Šminka in sekirca. Prepričana sem, da bo komedija velika uspešnica in zadetek v polno, zato vsem ustvarjalcem in celotni prijateljski ekipi, z Rebeko na čelu, želim obilo uspeha, obiskovalcem pa ogromno zabave in dobre volje."

Kasneje je za revijo Lady še razkrila, da je z njo vse v redu, le da se je projektu odpovedala, ker se trenutno posveča drugim projektom.

Helena Blagne
Trendi Helena Blagne odpovedala nastope z Rebeko Dremelj, a predstavo bodo vseeno izpeljali
predstava Helena Blagne Rebeka Dremelj
