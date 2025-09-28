Padec v cirkusu je bil usoden za mlado akrobatko

Med cirkuško predstavo v nemškem mestu Bautzen blizu Dresdna je v soboto zvečer umrla mlada akrobatka. Po padcu s trapeza na višini petih metrov je negibno obležala na tleh.

Nesreča se je po poročanju časnika Bild zgodila pred okoli sto gledalci predstave cirkusa Paul Busch, ki je gostovalo v mestu Bautzen. Med gledalci je bilo veliko družin z otroki, ki so bile priče usodnemu padcu. Iz občinstva so se zaslišali kriki, nekateri gledalci pa so v paniki zbežali iz šotora.

"Ekipa nujne pomoči se je nemudoma odzvala ter poskrbela za obiskovalce in zaposlene v cirkusu," je danes sporočil tiskovni predstavnik policije Stefan Heiduck. Kako se je nesreča zgodila in koliko je bila stara akrobatka, ni razkril.

Po usodnem padcu je pretreseno občinstvo zapustilo cirkuški šotor.

Policija v Bautzenu je incident opredelila kot nesrečo pri delu.

Tiskovni predstavnik policije je še dejal, da trenutno ni dokazov o malomarnosti, in opozoril, da so cirkuški umetniki na splošno odgovorni za pravilno postavitev lastne opreme.

Po navedbah policije je cirkus za prihodnje dni načrtoval dodatne predstave, vendar domnevajo, da bo zdaj odstranil cirkuški šotor.