Avtor:
D.K.

Nedelja,
28. 9. 2025,
15.50

Osveženo pred

29 minut

Dresden Nemčija predstava akrobati smrt cirkus

Nedelja, 28. 9. 2025, 15.50

29 minut

Padec v cirkusu je bil usoden za mlado akrobatko

Avtor:
D.K.

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Med cirkuško predstavo v nemškem mestu Bautzen blizu Dresdna je v soboto zvečer umrla mlada akrobatka. Po padcu s trapeza na višini petih metrov je negibno obležala na tleh.

Nesreča se je po poročanju časnika Bild zgodila pred okoli sto gledalci predstave cirkusa Paul Busch, ki je gostovalo v mestu Bautzen. Med gledalci je bilo veliko družin z otroki, ki so bile priče usodnemu padcu. Iz občinstva so se zaslišali kriki, nekateri gledalci pa so v paniki zbežali iz šotora.

"Ekipa nujne pomoči se je nemudoma odzvala ter poskrbela za obiskovalce in zaposlene v cirkusu," je danes sporočil tiskovni predstavnik policije Stefan Heiduck. Kako se je nesreča zgodila in koliko je bila stara akrobatka, ni razkril.

Po usodnem padcu je pretreseno občinstvo zapustilo cirkuški šotor.

Policija v Bautzenu je incident opredelila kot nesrečo pri delu.

Tiskovni predstavnik policije je še dejal, da trenutno ni dokazov o malomarnosti, in opozoril, da so cirkuški umetniki na splošno odgovorni za pravilno postavitev lastne opreme.

Po navedbah policije je cirkus za prihodnje dni načrtoval dodatne predstave, vendar domnevajo, da bo zdaj odstranil cirkuški šotor.

Dresden Nemčija predstava akrobati smrt cirkus
