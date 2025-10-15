Dva najstnika v Splitu pretepla starejšega moškega. Na posnetku: Briga me, če krvavi!

Split se zgraža ob objavi posnetka napada dveh mladeničev na 72-letnega moškega, ki se je zgodil na mestni plaži Bačvice pred mesecem dni. Posnetek prikazuje udarce, s katerimi sta se mlada moška znašala nad starejšim, sedečim na klopi, poroča časopis Slobodna Dalmacija, ki je prejel posnetek z anonimnega naslova.

Na začetku posnetka se eden od mladeničev približa moškemu in ga udari v glavo, medtem ko ga snemalec prosi, naj preneha. Nato se približa še en mladenič in moškega brcne v glavo.

"Ubil boš moškega, star je 90 let," reče ženska, snemalec pa doda: "Moški krvavi ..." Zatem se iz ozadja sliši odgovor: "Briga me, če krvavi. Zakaj pa napada žensko?" Napadeni se poskuša braniti z besedami: "Nisem je udaril."

Proti koncu posnetka, ki traja več kot minuto, se eden od napadalcev ponovno približa moškemu in ga brcne.

Policija še vedno išče napadalca, ki naj bi bila po poročanju Slobodne Dalmacije rojena leta 2008 in 2010 ter sta že imela težave z zakonom. Motiv napada za zdaj ostaja neznan.

Po poročanju medijev naj bi s policije potrdili, da so seznanjeni s posnetkom in da so sprožili kazensko preiskavo.

"Policija je bila včeraj obveščena o vsebini posnetka. Takoj smo sprožili kazensko preiskavo, s katero želimo razumeti vse okoliščine dogodka in ugotoviti identiteto udeležencev," so sporočili s policije.