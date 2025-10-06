Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
9.52

Osveženo pred

17 minut

vodovodni sistem Novo mesto komunala Brezje romsko naselje

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 9.52

17 minut

Novomeška komunala nad nelegalne vodovodne priključke v romskem naselju Brezje

Avtorji:
A. P. K., STA

vodovodni priključek, romsko naselje | S fotografij, poslanih medijem, je razvidno, da delavci komunalne vzdrževalna dela v Brezju, tako kot v Žabjaku, izvajajo v spremstvu policije. | Foto Komunala Novo mesto

S fotografij, poslanih medijem, je razvidno, da delavci komunalne vzdrževalna dela v Brezju, tako kot v Žabjaku, izvajajo v spremstvu policije.

Foto: Komunala Novo mesto

Komunala Novo mesto danes v romskem naselju Brezje pri Novem mestu v spremstvu policije izvaja vzdrževalna dela, v okviru katerih bodo med drugim onemogočili nelegalne vodovodne priključke in omejili porabo vode največjim dolžnikom. Vsi prebivalci si ob tem lahko uredijo vodovodne priključke, so sporočili iz novomeške komunale.

Na območju beležijo 60-odstotne izgube vode

Kot so še pojasnili na komunali, na območju beležijo kar 60-odstotne izgube vode. Količinsko to pomeni najmanj tisoč 200 kubičnih metrov izgubljene vode na mesec. Namen nujnih vzdrževalnih del je zmanjšanje izgube ter izboljšanje pregleda nad porabo vode, so dodali.

V okviru nujnih vzdrževalnih del bodo odpravili puščanje vode na javnem vodovodnem omrežju, onemogočili nelegalne vodovodne priključke in omejili porabo vode največjim dolžnikom. Poleg tega bodo dobavili vodo oddelku romskega vrtca v omenjenem naselju.

Nekateri dolgujejo tudi do osem tisoč evrov

Kot so še navedli na komunali, je v romskem naselju Brezje trenutno 46 urejenih vodovodnih priključkov. Šestim odjemalcem, ki za porabljeno vodo dolgujejo največ, tudi do osem tisoč evrov, in se na njihove opomine niso odzvali, bodo omejili dobavo pitne vode.

vodovodni priključek, romsko naselje | Foto: Komunala Novo mesto Foto: Komunala Novo mesto

Imajo možnost, da priključke uredijo pod enakimi pogoji kot prebivalci Žabjaka

Vsi prebivalci naselja, ki nimajo urejenih vodovodnih priključkov, imajo možnost, da jih uredijo pod enakimi pogoji, kot so to storili prebivalci bližnjega romskega naselja Žabjak. Plačati morajo prispevek za ureditev merilnega mesta, podpisati pogodbo in redno plačevati vse komunalne storitve, so pojasnili na komunali.

vodovodni priključek, romsko naselje | Foto: Komunala Novo mesto Foto: Komunala Novo mesto

Podobno akcijo so delavci komunale novembra lani izvedli v Žabjaku, ko so zaprli vse nelegalne vodovodne priključke. Devetnajst uporabnikov si je nato uredilo vodovodne priključke in imajo danes zagotovljeno zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so zapisali.

S fotografij, poslanih medijem, je razvidno, da delavci komunalne vzdrževalna dela v Brezju, tako kot v Žabjaku, izvajajo v spremstvu policije.

slovenska policija
vodovodni sistem Novo mesto komunala Brezje romsko naselje
