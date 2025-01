Na Madžarskem so v bližini meje s Slovenijo potrdili pojav kuge drobnice pri živali, ki izvira iz Romunije. Kuga drobnice se običajno ne pojavlja v EU, v primeru njene ugotovitve pa je treba sprejeti takojšnje ukrepe za izkoreninjenje. Pristojni organi so se v Sloveniji na to temo že sestali, uprava za varno hrano pa rejce poziva k previdnosti.

Madžarske oblasti so sum na pojav kuge drobnice v naselju Szentgyörgyvölgy na zahodu države postavile na podlagi pozitivnih rezultatov preiskav vzorcev krvi v okviru programa nadzora. Bolezen so potrdili pri živali, ki je že kazala klinične znake bolezni.

Takoj so začeli izvajati ukrepe, ki jih določa evropska uredba, in sicer so uvedli zaporo okuženega obrata, pokončanje dovzetnih živali v okuženem obratu in njihovo neškodljivo uničenje ter epidemiološko poizvedovanje, so danes sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ker je okuženi obrat na Madžarskem v bližini meje s Slovenijo, se je danes že sestalo slovensko državno središče za nadzor bolezni, ki je preučilo prve informacije glede situacije bolezni pri sosedih in preverilo morebitne nadaljnje postopke in ukrepe. O razvoju situacije, morebitni določitvi območja z omejitvami in ukrepih bo uprava za varno hrano javnost in deležnike sprotno obveščala, so napovedali.

Visoka obolevnost in umrljivost

Kot so pojasnili, kuga drobnice spada med posebno nevarne bolezni živali, ki se običajno ne pojavljajo v EU. Povzroča jo morbillivirus, ki je tesno povezan z virusom goveje kuge ter prizadene koze, ovce in nekatere divje vrste malih prežvekovalcev, pa tudi kamele. Za kugo drobnice sta značilni visoka obolevnost in umrljivost.

Bolezen povzroča veliko gospodarsko škodo. Kuga drobnice je bila prvič potrjena na območju EU leta 2018, in sicer v Bolgariji, kamor je prišla iz sosednje Turčije, kjer je bolezen stalno prisotna. Julija 2024 je bila bolezen prvič potrjena tudi v Grčiji in Romuniji.

Uprava za varno hrano rejce poziva k spoštovanju in doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov. "Pri nakupu živali naj bodo pozorni na izvor živali, kupujejo naj jih le iz preverjenih rej, in ne le glede na ceno," so zapisali.