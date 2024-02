Novi primeri ptičje gripe v Sloveniji: prosta reja prepovedana

Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivajo, naj v primeru, da opazijo katerega od znakov bolezni, o tem takoj obvestijo svojega veterinarja. Med znaki so zmanjšana poraba krme in vode za več kot 20 odstotkov, padec nesnosti za več kot pet odstotkov, ki traja že več kot dva dni, povišan dnevni pogin za več kot trikrat od pričakovanega ali pojav različnih kliničnih znakov.

Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivajo, naj v primeru, da opazijo katerega od znakov bolezni, o tem takoj obvestijo svojega veterinarja. Med znaki so zmanjšana poraba krme in vode za več kot 20 odstotkov, padec nesnosti za več kot pet odstotkov, ki traja že več kot dva dni, povišan dnevni pogin za več kot trikrat od pričakovanega ali pojav različnih kliničnih znakov. Foto: ZOO Ljubljana

Državno središče za nadzor bolezni je zaradi novih primerov visoko patogene aviarne influence pri divjih pticah v občinah Ptuj, Markovci, Videm pri Ptuju, Cirkulane in Hajdina prepovedalo rejo perutnine na prostem. Nove primere ptičje gripe so odkrili v občinah Markovci, Hajdina in Ptuj.

Kot so sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, jih je nacionalni veterinarski inštitut danes obvestil o novih pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco H5N1 pri dveh labodih grbcih, najdenih v občini Markovci in občini Hajdina, ter pri divji gosi, najdeni v občini Ptuj. V torek so objavili, da so ptičjo gripo potrdili pri osmih labodih grbcih, ki so jih našli v občini Markovci.

Ponekod prepoved proste reje perutnine

Državno središče za nadzor bolezni je to preučilo in sprejelo sklep, da se za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino na območju občin Ptuj, Markovci, Videm pri Ptuju, Cirkulane in Hajdina prepove rejo perutnine na prostem, so pojasnili.

Po njihovih navedbah v večini evropskih držav narašča število primerov HPAI tako pri perutnini kot pri divjih pticah. Bolezen so potrdile tudi vse sosednje države, zato je ključnega pomena, da rejci dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, so poudarili.

Ker se bolezen lahko prenaša tudi preko kontaminirane obutve in preko živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, sprehajalce prosijo, da se izogibajo vodnim površinam, na katerih so vodne ptice in jih ne krmijo. V primeru, da opazijo poginjene vodne ptice, naj pokličejo številko 112, poziva uprava.