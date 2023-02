Deklica umrla zaradi ptičje gripe. WHO: Širjenje na sesalce zahteva pozornost.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih WHO je bilo od leta 2003 po svetu zabeleženih 450 primerov ptičje gripe s smrtnim izidom.

Po podatkih WHO je bilo od leta 2003 po svetu zabeleženih 450 primerov ptičje gripe s smrtnim izidom. Foto: Reuters

V Kambodži je zaradi ptičje gripe umrla enajstletna deklica, kar je prva smrtna žrtev tega virusa v tej državi po več letih, so danes sporočili kamboški zdravstveni organi. Da je treba nedavno širjenje te bolezni na sesalce pozorno spremljati, je ta mesec že opozoril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Deklica je 16. februarja zbolela z vročino, kašljem in bolečinami v želodcu, pozneje pa je v bolnišnici umrla, je sporočil kamboški oddelek za nadzor nalezljivih bolezni. Časa smrti ni navedel, je pa razkril, da so rezultati testov, ki so jih prejeli v sredo, potrdili, da je bila deklica "pozitivna na H5N1", kar pomeni virus ptičje gripe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kamboški minister za zdravje Mam Bunheng je starše pozval, naj se z otroki ne približujejo perutnini ter bolnim ali mrtvim pticam. Gre sicer za 57. zabeleženi primer ptičje gripe v državi, odkar se je ta bolezen pred dvema desetletjema tam pojavila, in prvi smrtni primer od leta 2014.

WHO: Tveganje za ljudi majhno, a je nujna pozornost

Ptičja gripa se običajno prenaša s ptic na ljudi z neposrednim stikom. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je po njenem nedavnem odkritju pri sesalcih pozvala k previdnosti, vendar je ob tem menila, da je tveganje za ljudi majhno.

"Nedavno širjenje bolezni na sesalce je treba pozorno spremljati," je ta mesec dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Konec leta 2021 je Evropo zajel najhujši izbruh ptičje gripe doslej, obsežnim izbruhom pa so bili priča tudi v Severni in Južni Ameriki. Zaradi svetovnega izbruha je umrlo več deset tisoč prostoživečih ptic. Foto: Reuters